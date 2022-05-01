Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan iddialı açıklama: "Hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu"

ANKARAGÜCÜ HEDEF BÜYÜTTÜ

MKE Ankaragücü'nün 112 yıllık köklü bir kulüp olduğunun altını çizen Faruk Koca, gelecek sezonki hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Ankaragücü, Süper Lig'de en fazla oynayan dördüncü takım. İnşallah bu şampiyonluk, Süper Lig'deki hedefe ulaşmak için bir adımdır. Ankaragücü'nü iyi günler bekliyor. Taraftarımız, camiamız geleceğe umutla baksın. Süper Lig'de oynuyorsak, hedefimiz Süper Lig'de şampiyonluktur. Bütün yapılanmamızı ona göre yapacağız. Belki ütopik gelebilir. Dün Trabzonspor şampiyon oldu, inşallah seneye de Ankaragücü olur. Bu hedef doğrultusunda yapılanma içine gireceğiz. Camianın beklentisine cevap vereceğimizi düşünüyorum. Ankaragücü'nü hak ettiği yere getireceğiz."