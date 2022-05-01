Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan iddialı açıklama: "Hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu"
Giriş Tarihi: 1.5.2022 20:37 Son Güncelleme: 1.5.2022 20:39

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan iddialı açıklama: "Hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu"

AA
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’dan iddialı açıklama: Hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu

Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen MKE Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca, şampiyonluk kutlamasını yıkılan 19 Mayıs Stadı'nın yerinde yapacaklarını söyledi. Faruk Koca, Ankaragücü'nün hedefinin artık Süper Lig şampiyonluğu olduğunu da söyledi.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Yılport Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü'nün İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulduğuna işaret ederek, "Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Ankaragücü'nün bugün şampiyon olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Yarın da Ramazan Bayramı. Ankaragücü camiası üç bayramı bir arada yaşıyor." diye konuştu.

Sezon öncesinde bütün hazırlıkları şampiyonluk için yaptıklarını vurgulayan Koca, "Biz baştan beri hedefe kilitlendik. Bugün bu hedefe ulaştığımız için çok mutluyuz. Camiamıza hayırlı olsun. Bugün stresli bir maçtı. Süper Lig'e çıkmamız için beraberlik yetiyordu, onu başardık. Bütün camiayı, futbolcuları kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Koca, şampiyonluk kutlamasının tarihini önümüzdeki günlerde belirleyeceklerini dile getirerek, "Şampiyonluk kutlamasını 19 Mayıs'ın yerinde yapacağız. 19 Mayıs'ta inşaatın başlaması için camiaya mesaj vereceğiz. Hükümetimiz bu anlamda çok duyarlı. Orada şampiyonluk coşkusunu beraber yaşayacağız." şeklinde konuştu.

ANKARAGÜCÜ HEDEF BÜYÜTTÜ

MKE Ankaragücü'nün 112 yıllık köklü bir kulüp olduğunun altını çizen Faruk Koca, gelecek sezonki hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Ankaragücü, Süper Lig'de en fazla oynayan dördüncü takım. İnşallah bu şampiyonluk, Süper Lig'deki hedefe ulaşmak için bir adımdır. Ankaragücü'nü iyi günler bekliyor. Taraftarımız, camiamız geleceğe umutla baksın. Süper Lig'de oynuyorsak, hedefimiz Süper Lig'de şampiyonluktur. Bütün yapılanmamızı ona göre yapacağız. Belki ütopik gelebilir. Dün Trabzonspor şampiyon oldu, inşallah seneye de Ankaragücü olur. Bu hedef doğrultusunda yapılanma içine gireceğiz. Camianın beklentisine cevap vereceğimizi düşünüyorum. Ankaragücü'nü hak ettiği yere getireceğiz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret ve 1 Mayıs açıklaması!
Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
SON DAKİKA: Ukraynalı komutan küle dönen şehirden Başkan Erdoğan'a seslendi: Bizi kurtarın
SON DAKİKA: Enflasyonun zirveden iniş tarihi! Mayıs sonrası düşüş başlar
SON DAKİKA | Anzelika Srabiants balkondan düşmüştü: Ukraynalı modelin son konuşması ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü flaş mesajlar: Bu tezgâha da bu oyuna da biz gelmeyiz
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Son dakika: "ABD Başkanı Joe Biden Rusya Ukrayna savaşını dünyaya yayacak!"
Son dakika: Emniyet 'Hacklenme' iddiasını yalanladı! Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti! 'Trabzonspor camiasını...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan iddialı açıklama: "Hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA