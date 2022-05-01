Başakşehir, Paşa’yı durdurdu

İki golü VAR’a takılan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının flaş takımı Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti. Başakşehir yenilmezlik serisini 5’e çıkarıp, 4. sıradaki yerini korudu
Adana Demir'i 4, Beşiktaş'ı 3 golle deviren Kasımpaşa, Başakşehir duvarına çarptı: 3-2. Son 4 maçını kaybetmeyen (3G- 1B) Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 28. dakikada Gulbrandsen'in kafagolüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Paşa 43'te Fall'ın golüyle skoru eşitledi: 1-1. Başakşehir 45'te Trezeguet ile soyunma odasına 2-1 önde gitti. Dakikalar 51'i gösterdiğinde kazanılan penaltıyı Deniz Türüç ağlara gönderdi ve konuk ekip skoru 1-3'e getirdi. 78'de Muleka, Paşa'yı umutlandırdı: 2-3. Ancak kalan dakikalardaskor değişmeyince 3 puanBaşakşehir'in oldu.