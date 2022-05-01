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Giriş Tarihi: 1.5.2022

‘Bizim yaptığımızı yapsanız siz de başarılı olursunuz’

‘Bizim yaptığımızı yapsanız siz de başarılı olursunuz’
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na maçın ardından tebrik yağmuru vardı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Gelecek sezon için kamp yerimiz de hazırlık maçlarımız da transfer planımız da belli. Biz bu başarıyı bu sayede elde ettik" dedi. Başkan Ağaoğlu, "Trabzonspor'un şampiyonluğunun altında bir şey aramayın! Bizim yaptığımızı yapın, başarılı olursunuz. Planınız, programınız yoksa başaramazsınız! Hocasına karşı bu kadar saygı-sevginin olduğu bir sezon daha yaşamadım" ifadelerini kullandı.

BORDO-MAVİ JENERASYONU
Trabzonspor taraftarları tarihi şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşarken çocuklar da formaları ile kutlamalardaki yerini aldı. Minikler, ilk şampiyonluklarını kutlarken en çok dikkat çeken küçük taraftar ise Hamsik tarzı ile saçlarını kestiren oldu. Babasının omzunda gezen küçük Hamsik'e şehirde büyük ilgi vardı.

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ
Bordo-mavililerin 10 numarası Abdülkadir Ömür, hayatının en mutlu anlarını yaşadığını söyledi: "Trabzonspor'u şampiyon yapmak çocukluk hayalimizdi. 2010- 11'de büyük üzüntü yaşadık. Elimizden geleni yaptık, inanılmaz duygular içindeyiz. İçeride herkes ağlıyor. Bizim için tarihi bir an. Herkese nasip olmaz, bize nasip oldu. Umarım bu başarıların devamı gelir."

BAKANLARDAN DESTEK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank maçı birlikte izledi.

23 FUTBOLCU İLK KEZ ŞAMPİYON OLDU
Trabzonspor'da 23 futbolcu ilk defa şampiyonluk sevinci yaşama şansını elde etti.

İŞTE O İSİMLER:
Uğurcan Çakır
Erce Kardeşler
Arda Akbulut
Muhammet Taha Tepe
Bruno Peres
Serkan Asan
Hüseyin Türkmen
Taha Altıkardeş
Ahmetcan Kaplan
Tymoteusz Puchacz
Berat Özdemir
Manolis Siopis
Marek Hamsik
Kerem Şen
Murat Cem Akpınar
Yunus Mallı
Abdülkadir Ömür
Jean Kouassi
Yusuf Erdoğan
Salih Kavrazlı
Enis Destan
Emrehan Gedikli
Batuhan Kör

12
Trabzonspor'da şampiyonluk sevincini 12 farklı ülkeden futbolcu yaşadı. Fırtına'nın kadrosunda Nijerya'dan Brezilya'ya (Güney Amerika, Avrupa, Afrika) üç farklı kıtadan oyuncu bulunuyor.

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‘Bizim yaptığımızı yapsanız siz de başarılı olursunuz’
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