‘Bizim yaptığımızı yapsanız siz de başarılı olursunuz’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na maçın ardından tebrik yağmuru vardı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Gelecek sezon içinBiz bu başarıyı bu sayede elde ettik" dedi. Başkan Ağaoğlu,ifadelerini kullandı.Trabzonspor taraftarları tarihi şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşarken çocuklar da formaları ile kutlamalardaki yerini aldı. Minikler, ilk şampiyonluklarını kutlarken en çok dikkat çeken küçük taraftar ise Hamsik tarzı ile saçlarını kestiren oldu. Babasının omzunda gezen küçük Hamsik'e şehirde büyük ilgi vardı.Bordo-mavililerin 10 numarası Abdülkadir Ömür, hayatının en mutlu anlarını yaşadığını söyledi: "Trabzonspor'u şampiyon yapmak çocukluk hayalimizdi. 2010- 11'de büyük üzüntü yaşadık.Bizim için tarihi bir an. Herkese nasip olmaz, bize nasip oldu. Umarım bu başarıların devamı gelir."İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank maçı birlikte izledi.Trabzonspor'da 23 futbolcu ilk defa şampiyonluk sevinci yaşama şansını elde etti.Uğurcan ÇakırErce KardeşlerArda AkbulutMuhammet Taha TepeBruno PeresSerkan AsanHüseyin TürkmenTaha AltıkardeşAhmetcan KaplanTymoteusz PuchaczBerat ÖzdemirManolis SiopisMarek HamsikKerem ŞenMurat Cem AkpınarYunus MallıAbdülkadir ÖmürJean KouassiYusuf ErdoğanSalih KavrazlıEnis DestanEmrehan GedikliBatuhan KörTrabzonspor'da şampiyonluk sevincini 12 farklı ülkeden futbolcu yaşadı. Fırtına'nın kadrosunda Nijerya'dan Brezilya'ya (Güney Amerika, Avrupa, Afrika) üç farklı kıtadan oyuncu bulunuyor.