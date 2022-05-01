Başkan Elmas 4-11 Haziran için seçim kararı alacaklarını ilan etti ve patladı: "Başkalarının yaptığı gibi Galatasaray iradesine rağmen bu koltuklarda oturmayacağız."
Seçim tarihinin netleşmemesi üzerine Galatasaray Divan Kurulu olağanüstü toplanırken, öğlen yapılan konuşmaların ardından GalatasarayBaşkanı Burak Elmas, akşam saatlerinde kameraların karşısına geçti. Başta başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ile Divan Başkanı Aykutalp Derkan'ın sözlerini 'dehşet içindeyim' diyerek yorumlayan Elmas, konuşmalarda disiplin suçları işlendiğini belirtti.
BU SEÇİM O-LA-CAK!
Bir gün önce yaptığı toplantıdaki sözlerinin tersine algı yürütüldüğünü belirten Elmas, seçim tarihini 4- 11 Haziran olarak belirleyeceklerini de sözlerine ekledi. İşte Elmas'ın sözleri: "26 Mart'taki olağan genel kurul sonrası yönetimimiz seçim için her şeyi yaptık. BunuGalatasaray'ı siyasetiçin kullanmak isteyenleresöylüyorum buseçim olacak!
BANA HAKARETLER EDİLDİ
Önümüzde 2 tarih bulunuyor. İlki 21-28 Mayıs, ikincisi de 4-11 Haziran. 4-11 Haziran olarak karar alacağız. Başkalarının yaptığı gibi Galatasaray iradesine rağmen bu koltuklarda oturmayacağız. Divanda, Galatasaray Başkanına hakaret edilen, disiplinlik en az 4-5 konuşma oldu. Toplantı sonrası başkanı aradım ve toplantıda yapılanithamlar, çirkinsöylemlerle ilgili müdahaledebulunmamasınedeniyle teessüflerimisundum.
KİMSEYE SÖZ VERMEDİM
Galatasaray'da kimse kimseyi işaret edemez. Öyle bir aday çıkacaksa çıkmasın. Ben aday olacaksam da net şekilde söylerim. Seçimi erteletmek istesem, idari ibrasızlık için başvururdum. Emsalleri de var. Ondan sonra da seçime girme hakkı alırdım. Florya, Kemerburgazgibi konularda bazılarınasöz verdiğim iddialarıtamamen yalan.Galatasaray'da böyleşey olmaz.
TERİM ÇIKSIN KONUŞSUN
Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmayaçalışılan sayın FatihTerim'edir, o da çıksınkonuşsun. Artık bu kötü niyetli oyun oynamaya çalışan kişiler Galatasaray üzerinde yeni oyunlar oynamasın."
'ÇÖPLÜĞE GÖMÜLECEKLER' Aykutalp Derkan (Divan Kurulu Başkanı): "Elmas'ın önceki gün konuşmasından sonra 'herhaldebenim istifa etmem lazım' dedim.Galatasaray ağır taştır. Kimse Galatasaraylıların zekası ile alay etmesin, Hafife alanlar tarihin çöplüğüne gömüleceklerdir."
'ARTIK BAŞKANLIĞI BİTMİŞTİR' Metin Öztürk (Başkan adayı): "Bugün itibariyle Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok. Bugün sabah saat 10.00 itibariyle Burak Elmas isimli üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Müstafi başkan,Galatasaray Kulübü'nü rehin almıştır."
'GALATASARAY BUNU HAK ETMİYOR' Eşref Hamamcıoğlu (Başkan adayı): "Boş sandıklar ve genel kurul iradesiyle seçilmiş yönetim kurulu üyelerinden hiç kimse yok. Galatasaray bunu hak etmiyor. Ama bunun altında kalmayacağız."
SEÇİMSANDIKLARIBOŞ KALDI
Normal şartlarda dün yapılması planlanan seçimli genel kurula tedbir konmasının ardından yapılan hazırlıklar boşa gitti. Oy verilmese de sandıklar salonun önünde üst üste yığıldı...