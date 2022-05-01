‘Dehşet içindeyim’

Seçim tarihinin netleşmemesi üzerine Galatasaray Divan Kurulu olağanüstü toplanırken, öğlen yapılan konuşmaların ardından, akşam saatlerinde kameraların karşısına geçti. Başta başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ile Divan Başkanı Aykutalp Derkan'ın sözlerinidiyerek yorumlayan Elmas, konuşmalarda disiplin suçları işlendiğini belirtti.Bir gün önce yaptığı toplantıdaki sözlerinin tersine algı yürütüldüğünü belirten Elmas, seçim tarihini 4- 11 Haziran olarak belirleyeceklerini de sözlerine ekledi. İşte Elmas'ın sözleri: "26 Mart'taki olağan genel kurul sonrası yönetimimiz seçim için her şeyi yaptık.Önümüzde 2 tarih bulunuyor. İlki 21-28 Mayıs, ikincisi de 4-11 Haziran. 4-11 Haziran olarak karar alacağız. Başkalarının yaptığı gibi Galatasaray iradesine rağmen bu koltuklarda oturmayacağız. Divanda, Galatasaray Başkanına hakaret edilen, disiplinlik en az 4-5 konuşma oldu. Toplantı sonrası başkanı aradım ve toplantıdaGalatasaray'da kimse kimseyi işaret edemez. Öyle bir aday çıkacaksa çıkmasın. Ben aday olacaksam da net şekilde söylerim. Seçimi erteletmek istesem, idari ibrasızlık için başvururdum. Emsalleri de var. Ondan sonra da seçime girme hakkı alırdım.Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa daArtık bu kötü niyetli oyun oynamaya çalışan kişiler Galatasaray üzerinde yeni oyunlar oynamasın.""Elmas'ın önceki gün konuşmasından sonradedim.Galatasaray ağır taştır. Kimse Galatasaraylıların zekası ile alay etmesin, Hafife alanlar tarihin çöplüğüne gömüleceklerdir.""Bugün itibariyle Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok. Bugün sabah saat 10.00 itibariyle Burak Elmas isimli üyemizin başkanlığı sona ermiştir.: "Boş sandıklar ve genel kurul iradesiyle seçilmiş yönetim kurulu üyelerinden hiç kimse yok. Galatasaray bunu hak etmiyor. Ama bunun altında kalmayacağız."Normal şartlarda dün yapılması planlanan seçimli genel kurula tedbir konmasının ardından yapılan hazırlıklar boşa gitti. Oy verilmese de sandıklar salonun önünde üst üste yığıldı...