Domenec Torrent'ten tepki çeken açıklama! "Kulüp tamamen boş halde..."

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, öne geçtiği maçta Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu ve evinde 5 maç sonra kaybetti. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, karşılaşmanın ardından tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Torrent'in açıklamları şöyle: "Düzensiz bir oyun oynadık. Kaybettiğinizde antrenör suçludur, ben de bunu kabul etmek durumundayım. Rakip bu maçta sadece 1 buçuk kere gelip 3 gol attı" dedi.
"Yangından mal kaçırır gibiydi" ifadelerini kullanan Torrent, "Sıkıntı yok, kaybettiğimiz zaman antrenörün suçudur ve ben de bunu kabul etmek zorundayım" ifadelerini kullandı.