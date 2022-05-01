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Giriş Tarihi: 1.5.2022 23:27 Son Güncelleme: 1.5.2022 23:36

Domenec Torrent'ten tepki çeken açıklama! "Kulüp tamamen boş halde..."

Domenec Torrent’ten tepki çeken açıklama! Kulüp tamamen boş halde...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında öne geçtiği maçta Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu ve evinde 5 maç sonra kaybetti. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, karşılaşmanın ardından tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, öne geçtiği maçta Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu ve evinde 5 maç sonra kaybetti. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, karşılaşmanın ardından tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Torrent'in açıklamları şöyle: "Düzensiz bir oyun oynadık. Kaybettiğinizde antrenör suçludur, ben de bunu kabul etmek durumundayım. Rakip bu maçta sadece 1 buçuk kere gelip 3 gol attı" dedi.

"Bir gün isterseniz hem içeride hem dışarıda kulübü nasıl bulduk açıklarım, belki nedenini o zaman anlarsınız. Buraya geldiğimizde kulüp tamamen boş haldeydi."

"Yangından mal kaçırır gibiydi" ifadelerini kullanan Torrent, "Sıkıntı yok, kaybettiğimiz zaman antrenörün suçudur ve ben de bunu kabul etmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

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Domenec Torrent'ten tepki çeken açıklama! "Kulüp tamamen boş halde..."
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