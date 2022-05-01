Düzcespor 22 yıl sonra küllerinden doğdu

1999 yılında 2. Lig'de yer alan ve yaşanan Düzce Deprem Felaketi sonrasında, o sezon küme düşmekten muaf tutulan Düzcespor Kulübü, bir sonraki sezon küme düşerek 3. Lig'de oynamaya başladı. 2002 -2003 sezonunda ise 3. Lig'i 13. Sırada tamamlayan ve Amatör Kümede oynayan Düzcespor, daha sonraski dönemlerde ise Amatör ve 3. Lig arasında bir düşüp bir yükseldi. Düzcespor Kulübü, son 2 sezondur gösterdiği başarılı mücadeleleri ile 22 yıldan bu yana özlem duyduğu 2'inci lige, sezonun bitmesine 1 hafta kala yükselmeyi garantiledi.

Kırmızı Laciverli Düzcespor'un, Trabzon Yomraspor deplasmanında aldığı 2-1 lik skor ile Düzce'liler adeta sokağa döküldü. Ev ve iş yerlerine bayraklar asılırken, pek çok kişi eline aldığı meşale ve bayrak ile Düzce'de 'Şampiyon Düzcespor" diyerek dolaşmaya başladı.