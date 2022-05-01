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Giriş Tarihi: 1.5.2022 21:33

Düzcespor 22 yıl sonra küllerinden doğdu

ABBAS ÇAKAR
Düzcespor 22 yıl sonra küllerinden doğdu

Düzcespor, ligin bitilmesine 1 hafta kala deplasmanda karşılaştığı Trabzon Yomraspor’u 2-1 mağlup ederek, şampiyonluğunu ilan etti.  Düzce Depremi'nden 22 yıl sonra, büyük bir başarı sağlayan ve adeta küllerinden yeniden doğan kırmızı lacivertli Düzcespor’un taraftarları ilse alınan başarılı sonuç ile birlikte Düzce sokaklarına döküldü.

1999 yılında 2. Lig'de yer alan ve yaşanan Düzce Deprem Felaketi sonrasında, o sezon küme düşmekten muaf tutulan Düzcespor Kulübü, bir sonraki sezon küme düşerek 3. Lig'de oynamaya başladı. 2002 -2003 sezonunda ise 3. Lig'i 13. Sırada tamamlayan ve Amatör Kümede oynayan Düzcespor, daha sonraski dönemlerde ise Amatör ve 3. Lig arasında bir düşüp bir yükseldi. Düzcespor Kulübü, son 2 sezondur gösterdiği başarılı mücadeleleri ile 22 yıldan bu yana özlem duyduğu 2'inci lige, sezonun bitmesine 1 hafta kala yükselmeyi garantiledi.

Kırmızı Laciverli Düzcespor'un, Trabzon Yomraspor deplasmanında aldığı 2-1 lik skor ile Düzce'liler adeta sokağa döküldü. Ev ve iş yerlerine bayraklar asılırken, pek çok kişi eline aldığı meşale ve bayrak ile Düzce'de 'Şampiyon Düzcespor" diyerek dolaşmaya başladı.

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Düzcespor 22 yıl sonra küllerinden doğdu
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