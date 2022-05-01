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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Gelsin paralar

Gelsin paralar
Antalyaspor karşısında 1 puanı alarak şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, ciddi bir gelirin de kapısını açtı. UEFA ülkeler sıralamasında geçen sezonu 13. tamamlayan Türkiye'de bordo-mavili ekip, 3. ön eleme turundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Fırtına, iki eleme sonunda gruplara kalma şansı elde etmesi halinde 15.6 milyon Euro (247 milyon TL) ayakbastı parasını cebine koyacak.

TOPLAM PARA 404 MİLYON TL'Yİ GEÇECEK
Şampiyonlar Ligi'nden alması muhtemel paranın yanı sıra Trabzonspor, ligde de büyük bir gelirin sahibi oldu. Karadeniz ekibi şimdiye kadar 22 galibiyet-11 beraberlik elde ederken, puan primlerinden kasasına 82.5 milyon TL koydu. Trabzonspor 29.1 milyon TL şampiyonluk primi alırken, 46 milyon TL de şampiyonluk ödülüyle cebini doldurdu. Karadeniz ekibinin kazanacağı toplam para 404.6 milyon TL olacak.

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