Gelsin paralar

Antalyaspor karşısında 1 puanı alarak şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, ciddi bir gelirin de kapısını açtı. UEFAülkeler sıralamasında geçensezonu 13. tamamlayanTürkiye'de bordo-mavili ekip,3. ön eleme turundan itibarenŞampiyonlar Ligi'ne katılacak. Fırtına, iki eleme sonunda gruplara kalma şansı eldeetmesi halinde 15.6 milyonEuro (247 milyon TL) ayakbastı parasını cebine koyacak.
TOPLAM PARA 404 MİLYON TL'Yİ GEÇECEK
Şampiyonlar Ligi'nden alması muhtemel paranın yanı sıra Trabzonspor, ligde de büyük bir gelirin sahibi oldu. Karadeniz ekibi şimdiye kadar 22 galibiyet-11 beraberlik elde ederken, puan primlerindenkasasına 82.5 milyonTL koydu. Trabzonspor 29.1 milyon TL şampiyonluk primi alırken, 46 milyon TL de şampiyonluk ödülüyle cebini doldurdu. Karadeniz ekibinin kazanacağı toplam para 404.6 milyon TL olacak.