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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Hatay’ı yıkan Altay umudunu korudu

Hatay’ı yıkan Altay umudunu korudu

Ligde kalabilmesi için tüm maçları kazanması gereken İzmir ekibi, deplasmanda bordo-beyazlıları Kappel’in golüyle yendi

Süper Lig'de küme düşme potasında olan ve son 5 maçını kazanamayan Altay, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 33'e yükseltip, ligde kalma umutlarını sürdürdü. Karşılaşmada topun hakimi ev sahibiydi. Ancak İzmir ekibi, 9. dakikada attığı tek golle 3 puanı aldı. Kappel, savunma arkasına atılan uzun topu göğsüyle indirip sürdü, devamında da plase bir vuruşla fileleri havalandırıp Altay'ı zafere taşıdı. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca Hatay'ın kazanamama serisi 6 mücadeleye (3B/3M) çıktı. Altay ise ligde kalma hayallerini sonraki haftalara taşıdı. Şu ana kadar küme düşmesi kesinleşen iki takım: Yeni Malatyaspor ve Göztepe.

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Hatay’ı yıkan Altay umudunu korudu
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