Hatay’ı yıkan Altay umudunu korudu

Ligde kalabilmesi için tüm maçları kazanması gereken İzmir ekibi, deplasmanda bordo-beyazlıları Kappel’in golüyle yendi
Süper Lig'de küme düşme potasında olan ve son 5 maçını kazanamayan Altay, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 33'e yükseltip,ligde kalma umutlarınısürdürdü. Karşılaşmada topun hakimi ev sahibiydi. Ancak İzmir ekibi, 9. dakikada attığı tek golle 3 puanı aldı. Kappel, savunmaarkasına atılan uzuntopu göğsüyle indirip sürdü,devamında da plase birvuruşla fileleri havalandırıpAltay'ı zafere taşıdı. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca Hatay'ın kazanamama serisi 6 mücadeleye (3B/3M) çıktı. Altay ise ligde kalma hayallerini sonraki haftalara taşıdı. Şu ana kadar küme düşmesikesinleşen iki takım: YeniMalatyaspor ve Göztepe.