Kafa kafaya verip karar alacaklar

Fenerbahçe, Gaziantep karşısında aldığı galibiyetle seriyi 7 maça çıkarırken tribünlerden İsmail Kartal'a gösterilen sevgi gündem konusu oldu. Tecrübeli teknik adam maç sonundadiyerek yönetime mesaj verirken, bitime 3 maç kala halen teknik direktörlük için umudu olduğunu gösterdi. İsmail Kartal'ın ilk hedefi, ligde kalan 3 maçı en iyi şekilde tamamlamak. Tecrübeli teknik adam böylece başarılı bir şekilde yerine getirdiği görevi yönetime iade edecek.Ardından Başkan Ali Koç'la geniş kapsamlı bir toplantı yapacak. Bu görüşmeden gelecek sezona dair verileri, oyuncuların antrenman performanslarından transferde atılması gereken adımlara kadar paylaşacak.Bu noktada Başkan Ali Koç'un kendisine farklı görevler sunmayı planladığı ifade ediliyor. Toplantıdan ne karar çıkacağı belirsiz.İsmail KartalVitor PereiraEmre BelözoğluErol BulutTahir KarapınarZ.Murat GöleErsun YanalErwin KoemanPhillip Cocu