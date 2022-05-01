Kafa kafaya verip karar alacaklar

Fenerbahçe, Gaziantep karşısında aldığı galibiyetle seriyi 7 maça çıkarırken tribünlerden İsmail Kartal'a gösterilen sevgi gündem konusu oldu. Tecrübeli teknik adam maç sonunda "Rabbimneylerse güzel eyler" diyerek yönetime mesaj verirken, bitime 3 maç kala halen teknik direktörlük için umudu olduğunu gösterdi. İsmail Kartal'ın ilk hedefi, ligde kalan 3 maçı en iyi şekilde tamamlamak. Tecrübeli teknik adam böylece başarılı bir şekilde yerine getirdiği görevi yönetime iade edecek.
KOÇ FARKLI GÖREV ÖNERECEK
Ardından Başkan Ali Koç'la geniş kapsamlı bir toplantı yapacak. Bu görüşmeden gelecek sezona dair verileri, oyuncuların antrenman performanslarından transferde atılması gereken adımlara kadar paylaşacak. Kartal ayrıca,teknik direktörlük dışındabir görevi düşünmediğinitekrarlayacak. Bu noktada Başkan Ali Koç'un kendisine farklı görevler sunmayı planladığı ifade ediliyor. Toplantıdan ne karar çıkacağı belirsiz. Ancak İsmailKartal'ın kulüpteki geleceğibu zirvenin ardındannetlik kazanacak.