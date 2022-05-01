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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Kafa kafaya verip karar alacaklar

VOLKAN DEMİR
Kafa kafaya verip karar alacaklar
Fenerbahçe, Gaziantep karşısında aldığı galibiyetle seriyi 7 maça çıkarırken tribünlerden İsmail Kartal'a gösterilen sevgi gündem konusu oldu. Tecrübeli teknik adam maç sonunda "Rabbim neylerse güzel eyler" diyerek yönetime mesaj verirken, bitime 3 maç kala halen teknik direktörlük için umudu olduğunu gösterdi. İsmail Kartal'ın ilk hedefi, ligde kalan 3 maçı en iyi şekilde tamamlamak. Tecrübeli teknik adam böylece başarılı bir şekilde yerine getirdiği görevi yönetime iade edecek.

KOÇ FARKLI GÖREV ÖNERECEK
Ardından Başkan Ali Koç'la geniş kapsamlı bir toplantı yapacak. Bu görüşmeden gelecek sezona dair verileri, oyuncuların antrenman performanslarından transferde atılması gereken adımlara kadar paylaşacak. Kartal ayrıca, teknik direktörlük dışında bir görevi düşünmediğini tekrarlayacak. Bu noktada Başkan Ali Koç'un kendisine farklı görevler sunmayı planladığı ifade ediliyor. Toplantıdan ne karar çıkacağı belirsiz. Ancak İsmail Kartal'ın kulüpteki geleceği bu zirvenin ardından netlik kazanacak.

KOÇ İLE ÇALIŞAN HOCALAR
İsmail Kartal
Vitor Pereira
Emre Belözoğlu
Erol Bulut
Tahir Karapınar
Z.Murat Göle
Ersun Yanal
Erwin Koeman
Phillip Cocu

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Kafa kafaya verip karar alacaklar
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