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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Konya’ya Gümrük şoku!

Konya’ya Gümrük şoku!

Öne geçtiği maçta Karagümrük’e bitime 10 dakika kala yediği ik igolle yenilen yeşil-beyazlılar, ikincilik yarışında yara aldı. Rakibini Avrupa için umutlandırdı

Bu sezon evinde sadece Sivas'a yenilen Konyaspor (12G-4B), Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, son 5 maça 3 gol, 2 asistle damga vuran Bytyqi'nin 23. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Konuk takım, 80'de oyuna giren 19 yaşındaki Samed Onur'la 1 dakika sonra skora denge getirdi: 1-1. İki dakika sonra Samed'in golünde asisti yapan Karamoh bu kez Caner'in pasında golü atıp, takımını 2-1 öne geçirdi. Konya'da 42'de Soner'in, Karagümrük'te 49'da Pesic'in golü direğe takıldı. Konya bu sonuçla ikinci Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı. Karagümrük ise 53 puana ulaşıp Avrupa umutlarını son 3 haftaya taşıdı.

ANTRENÖRE KIRMIZI KART
Karşılaşmanın son dakikaları bir hayli gergin geçti. Bir pozisyonda sahanın içine giren ve hakeme itiraz eden Konyaspor kaleci antrenörü Bekir Arpacı 90+3'te kırmızı kart gördü.

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Konya’ya Gümrük şoku!
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