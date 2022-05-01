Konya’ya Gümrük şoku!

Bu sezon evinde sadece Sivas'a yenilen Konyaspor (12G-4B), Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, son 5 maça 3 gol, 2 asistle damga vuranilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Konuk takım, 80'de oyuna giren 19 yaşındaki Samed Onur'la 1 dakika sonra skora denge getirdi: 1-1. İki dakika sonra Samed'in golünde asisti yapanKonya'da 42'de Soner'in, Karagümrük'te 49'da Pesic'in golü direğe takıldı. Konya bu sonuçlaKaragümrük ise 53 puana ulaşıp Avrupa umutlarını son 3 haftaya taşıdı.Karşılaşmanın son dakikaları bir hayli gergin geçti. Bir pozisyonda sahanın içine giren ve hakeme itiraz eden Konyaspor kaleci antrenörü Bekir Arpacı 90+3'te kırmızı kart gördü.