Lyon, deplasmanda Marsilya’yı 3 golle devirdi!

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 62 dakika sahada kaldı. Olimpik Marsilya 65 puanla 2. sırada yer alırken Olimpik Lyon ise 55 puanla 7. sırada bulunuyor. Günün diğer maçında Monaco, konuk ettiği Angers'i 2-0 yendi ve 62 puanla 4. sırada yer aldı.