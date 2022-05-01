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Giriş Tarihi: 2.5.2022 01:48 Son Güncelleme: 2.5.2022 01:48

Lyon, deplasmanda Marsilya'yı 3 golle devirdi!

AA
Lyon, deplasmanda Marsilya’yı 3 golle devirdi!

Fransa Ligue 1'de Olimpik Marsilya, konuk ettiği Olimpik Lyon'a 3-0 yenildi. Lyon'un galibiyet gollerini Castello Lukeba, Moussa Dembele ve Karl Toko-Ekambi kaydetti.

Ligin 35. haftasında, şampiyonluğu garantileyen PSG'nin en yakın takipçisi lig ikincisi Olimpik Marsilya'nın Olimpik Lyon ile karşılaştığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Lyon temsilcisi Castello Lukeba'nın 55. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. Olimpik Lyon, 76. dakikada Moussa Dembele'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. 88. dakikada Karl Toko-Ekambi, maçı 3-0'a getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 62 dakika sahada kaldı. Olimpik Marsilya 65 puanla 2. sırada yer alırken Olimpik Lyon ise 55 puanla 7. sırada bulunuyor. Günün diğer maçında Monaco, konuk ettiği Angers'i 2-0 yendi ve 62 puanla 4. sırada yer aldı.

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Lyon, deplasmanda Marsilya'yı 3 golle devirdi!
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