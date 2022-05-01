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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Nefes nefese!

Nefes nefese!

Trabzonspor, Antalyaspor’la 2-2 berabere kaldı ve bitime 3 hafta kala zaferini ilan etti. Cornelius’un golüne Antalya Ndao ile cevap verdi. Penaltıya geçit vermeyen Uğurcan takımı ateşledi. Dorukhan skoru 2-1 yaptı. Konuk ekip 2-2’yi bulsa da 90 dakika sonunda herkes bir ağızdan bağırdı: ŞAMPİYON TRABZONSPOR

Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak hasretle beklediği şampiyonluğa ulaştı. Maça etkili başlayan Trabzonspor henüz 3. dakikada çok istediği golü buldu. Djaniny'nin pasıyla soldan çizgiye inen Abdülkadir Ömür'ün pasında Cornelius Fırtına'yı öne geçirdi: 1-0.
51. dakikada Wright'in pasında Hamsik'e de çarpan top Ghacha'nın önüne düştü. Bu futbolcunun da pasında Ndao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
56. dakikada Siopis'in ceza sahası içerisinde Ndao'yu düşürmesi sonucunda kazanılan penaltıyı Fredy kullandı. Ancak sezonun kahramanı Uğurcan, bu sezon 5. kez penaltıya izin vermedi.
63. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Dorukhan Toköz, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
80. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışından şutunda top Wright'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu: 2-2. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Trabzonspor bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

ABDÜLKADİR ASİSTLERİYLE İMZASINI ATTI
Trabzonspor'un dün gece iki golünde de asistler aynı isme aitti: Abdülkadir Ömür... Üçüncü dakikada Cornelius'a, 62'de de Dorukhan'a gol paslarını veren 22 yaşındaki yıldız, ligdeki asist sayısını da 4'e yükseltirken, kariyerinde ilk kez bir maçta iki asiste imza attı.

UĞURCAN ÇAKIR'IN 5. HARİKASI
Trabzonspor'un başarısında büyük payı olan Uğurcan Çakır, kalesine devleşti. Fredy'nin penaltısını kurtararak Antalyaspor'un öne geçmesine izin vermeyen milli eldiven, bu sezon 5. kez rakiplerine beyaz noktadan imkân tanımadı ve mükemmel bir istatistik yakaladı.

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