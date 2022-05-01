Nefes nefese!

Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak hasretle beklediği şampiyonluğa ulaştı. Maça etkili başlayan TrabzonsporDjaniny'nin pasıyla soldan çizgiye inen Abdülkadir Ömür'ün pasında Cornelius Fırtına'yı öne geçirdi: 1-0.dakikada Wright'in pasında Hamsik'e de çarpan top Ghacha'nın önüne düştü. Bu futbolcunun da pasında Ndao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.dakikada Siopis'in ceza sahası içerisinde Ndao'yu düşürmesi sonucunda kazanılan penaltıyı Fredy kullandı. Ancakbu sezon 5. kez penaltıya izin vermedi.dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşanyerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışından şutunda top Wright'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu: 2-2. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi veTrabzonspor'un dün gece iki golünde de asistler aynı isme aitti: Abdülkadir Ömür... Üçüncü dakikada Cornelius'a, 62'de de Dorukhan'a gol paslarını veren 22 yaşındaki yıldız, ligdeki asist sayısını da 4'e yükseltirken, kariyerinde ilk kez bir maçta iki asiste imza attı.Trabzonspor'un başarısında büyük payı olan Uğurcan Çakır, kalesine devleşti. Fredy'nin penaltısını kurtararak Antalyaspor'un öne geçmesine izin vermeyen milli eldiven, bu sezon 5. kez rakiplerine beyaz noktadan imkân tanımadı ve mükemmel bir istatistik yakaladı.