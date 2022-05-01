Okçu Mostafa sahada

Hafta boyunca seçim gündemi ile meşgul olan Galatasaray sahaya iniyor. Nef Stadyumu'nda Sivasspor'a ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda cezalı Marcao'nun yanı sıra Omar Elabdellaoui'nin de ağrıları var.sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent, performansı ile eleştirilen Bafetimbi Gomis'in yerine Mostafa Mohamed'i oynatmayı planlıyor. Sakatlığını atlatan veMısırlı oyuncu bugün Sivas karşısında sahaya ilk 11'de çıkacak. En son 14 Mart'taki Beşiktaş maçında sahada olan ve 2 gol bulan Mostafa, 1.5 ay sonra ligde sahaya ilk 11'de çıkacak.Bu sezon toplamda 30 bin kombine sayısına ulaşan Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi toplam biletli seyirci sayısı 43 bin…