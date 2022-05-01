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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Raiola’nın ölümünü ailesi doğruladı

Raiola’nın ölümünü ailesi doğruladı
Futbol dünyasının ünlü menajerlerinden Mino Raiola, yaşamını yitirdi. Raiola'nın ailesi tarafından, "Büyük bir üzüntüyle Mino Raiola'nın hayatını kaybettiğini açıklıyoruz. Sonsuza kadar bizimle olacak" açıklaması yapıldı. İtalyan menajer 1988 yılından bugüne kadar yaklaşık 628 milyon Euro'luk transfer gerçekleştirdi ve 60 milyon doların üstünde bir servete sahipti. Raiola'nın menajerliğini yaptığı isimlerden bazıları şöyle: Erling Haaland, Ibrahimovic, Romelu Lukaku, Paul Pogba, Mkhitaryan, Mario Balotelli.

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Raiola’nın ölümünü ailesi doğruladı
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