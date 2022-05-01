Raiola’nın ölümünü ailesi doğruladı

Futboldünyasının ünlü menajerlerinden Mino Raiola, yaşamını yitirdi. Raiola'nın ailesi tarafından, "Büyük bir üzüntüyleMino Raiola'nın hayatınıkaybettiğini açıklıyoruz.Sonsuza kadar bizimle olacak" açıklaması yapıldı. İtalyan menajer 1988 yılından bugüne kadar yaklaşık 628 milyon Euro'luk transfer gerçekleştirdi ve 60 milyon doların üstünde bir servete sahipti. Raiola'nınmenajerliğini yaptığıisimlerden bazıları şöyle: Erling Haaland, Ibrahimovic, Romelu Lukaku, Paul Pogba, Mkhitaryan, Mario Balotelli.