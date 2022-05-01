Rekortmenler

Trabzonspor hem takım hem de bireysel futbolcu olarak rekorlara imza attı.Bitime 3 hafta kala ipi göğüsleyen Trabzonspor, 2013-14'te 3 hafta önce mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin rekoruna 8 yıl sonra ortak oldu.Abdullah Avcı 34 karşılaşmadabu alanda kariyer rekoru kırdı. Deneyimli çalıştırıcı, daha önce 2016-17'de Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan almıştı.Parma'da 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında 13 gollük performans ortaya koyanTrabzonspor'da 17 kez ağları sarsıp bir sezonda iki yılını geride bıraktı.7 kez ağları sarsan Abdülkadir Ömür, 2018-19'daki gol rakamını (5) geçerek bir ilki başardı.Fırtına'da dördüncü sezonunu geçiren23 kez (12 gol-11 asist) skora katkı yaparak Türkiye'deki rekorunu kırdı. Nijeryalı daha önce 2019-20'de 22 defagol ve asistleriyle en yüksek sayısına ulaşmıştı.Görev adamıtüm kulvarlarda 10 gole ulaşırken, iki sezonluk (2020-21/9, 2019-20/8) skor verimliliğini aştı.