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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Rekortmenler

UĞUR ÇEM
Rekortmenler
Trabzonspor hem takım hem de bireysel futbolcu olarak rekorlara imza attı. İşte bordo-mavililerin kırdığı rekorlar:
Bitime 3 hafta kala ipi göğüsleyen Trabzonspor, 2013-14'te 3 hafta önce mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin rekoruna 8 yıl sonra ortak oldu.
Abdullah Avcı 34 karşılaşmada 76 puan alarak bu alanda kariyer rekoru kırdı. Deneyimli çalıştırıcı, daha önce 2016-17'de Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan almıştı.
Parma'da 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında 13 gollük performans ortaya koyan Andreas Cornelius, Trabzonspor'da 17 kez ağları sarsıp bir sezonda iki yılını geride bıraktı.
7 kez ağları sarsan Abdülkadir Ömür, 2018-19'daki gol rakamını (5) geçerek bir ilki başardı.
Fırtına'da dördüncü sezonunu geçiren Anthony Nwakaeme 23 kez (12 gol-11 asist) skora katkı yaparak Türkiye'deki rekorunu kırdı. Nijeryalı daha önce 2019-20'de 22 defa (14 gol-8 asist) gol ve asistleriyle en yüksek sayısına ulaşmıştı.
Görev adamı Djaniny Semedo tüm kulvarlarda 10 gole ulaşırken, iki sezonluk (2020-21/9, 2019-20/8) skor verimliliğini aştı.

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