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Giriş Tarihi: 1.5.2022 21:20 Son Güncelleme: 1.5.2022 21:21

Richarlison Chelsea'yi yıktı, Everton'a umut oldu!

AA
Richarlison Chelsea’yi yıktı, Everton’a umut oldu!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, ligde kalma mücadelesi veren Everton'a karşı deplasmanda Richarlison'un golüyle 1-0 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Chelsea ile ligde kalmak için yarışan Everton'un karşılaştığı maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Düşme hattından çıkmak isteyen Everton, mücadelenin ikinci yarısının başında 46. dakikada Richarlison'un golüyle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Chelsea 66 puanla üçüncü sırada, Everton ise 32 puanla 20 takımlı ligde 18. sırada düşme potasında bulunuyor. Günün diğer maçında ise Tottenham Hotspur, Leicester City'yi 3-1 yendi. Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca görev aldı.

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Richarlison Chelsea'yi yıktı, Everton'a umut oldu!
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