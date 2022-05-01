Sen bir ömre bedelsin

Haftalardır oturduğu zirve koltuğunda şampiyonluğunu aslında uzun süre önce herkese kabul ettiren Trabzonspor, dün 38 yıl sonra zaferini resmen ilan etti.Günlerdir şehre 'şampiyonluk akını' gerçekleştiren Trabzonsporlu taraftarların coşkusu ise bitiş düdüğüyle birlikte tavan yaptı.oluşturdukları müthiş atmosferle mutluluklarını doyasıya yaşadı.Karşılaşmanın bitişiyle Twitter'dan yazdığı mesajla Trabzonspor'u tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra ise bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefonla aradı.Abdullah'a da (Avcı) aynı şekilde bu tebriklerimi bildirirsen, onu da tebrik ediyorum. Daha sonra inşallah bir araya geliriz zaten" dediği görüldü.Trabzonspor, şampiyonluk kupasına iki hafta sonra kavuşacak.Buna göre bordo-mavililer, mayısın ikinci haftasındaDün kurtardığı penaltıyla bir kez daha Trabzonspor için ne kadar önemli olduğunu kanıtlayan kaptan Uğurcan Çakır, maç sonrası anlatılmaz duygular yaşadığını söyledi. Milli kaleci, "Sezon başından beri çok iyi mücadele veriyoruz. Oynayan, oynamayan hiçbir zaman sıkıntı olmadı.Çok mutlu oldum. Söyleyecek hiçbir şeyim yok.O zaman üzüntüden, şimdi ise mutluluktan ağlıyoruz." ifadelerini kullandı.Bu sezon şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, şimdi de çifte kupa hedefine kilitlendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden ve yarı final ilk maçında Kayserispor'u 1-0 devirerek avantaj elde eden bordo-mavililer, 10 Mayıs'taki rövanşı da geçerse adını finale yazdırarak 'İki kupalı şampiyon' hedefine doğru büyük bir adım atacak.Trabzonspor, Süper Lig'in sona ermesine 3 hafta kala şampiyon olarak Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.Ligin 9. haftasında F.Bahçe'yi 3-1 yenerek liderliği alan Trabzonspor, sonrasında koltuğu hiç bırakmadı. Mutlu sona ulaşan Fırtına, istikrarını sürdürerek 27 hafta boyunca zirvede kalırken, 1980-81 sezonundaki 22 haftalık kendi rekorunu kırdı.