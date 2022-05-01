Sen bir ömre bedelsin

Geri sayım bitti… Ezeli rakiplerine büyük fark atan bordo-mavililer, sahasında Antalyaspor'dan istediğini alıp Süper Lig'de zaferini ilan etti. Karadeniz ekibi, içeride 40 bin, dışarıda ise milyonlarca taraftarının desteğiyle 1 puanı koparıp ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı. Fırtına, gövde gösterisi yaptığı sezonda şampiyonluk hasretini dindirdi
Haftalardır oturduğu zirve koltuğunda şampiyonluğunu aslında uzun süre önce herkese kabul ettiren Trabzonspor, dün 38 yıl sonra zaferini resmen ilan etti. Müthiş bir hırslamücadele edilen sezonun finalindetansiyonun yükseldiği anlarolsa da bordo-mavili takım, ihtiyacıolan 1 puanı alıp mutlu sona ulaştı. Günlerdir şehre 'şampiyonluk akını' gerçekleştiren Trabzonsporlu taraftarların coşkusu ise bitiş düdüğüyle birlikte tavan yaptı. Sahaya girerekhasretlebeklediklerişampiyonluğuhoronlarla kutlayan bordo-mavililer, oluşturdukları müthiş atmosferle mutluluklarını doyasıya yaşadı.
CUMHURBAŞKANI TEBRİK ETTİ
Karşılaşmanın bitişiyle Twitter'dan yazdığı mesajla Trabzonspor'u tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra ise bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefonla aradı. Bu görüşmenin videosunusosyal medya hesabından paylaşanBaşkan Erdoğan'ın, "Bütünarkadaşlara tebrikler. Abdullah'a da (Avcı) aynı şekilde bu tebriklerimi bildirirsen, onu da tebrik ediyorum. Daha sonra inşallah bir araya geliriz zaten" dediği görüldü.
TAÇ TÖRENİ ALTAY MAÇINDA
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına iki hafta sonra kavuşacak. Türkiye FutbolFederasyonu talimatlarınagöre; Süper Lig kupası, şampiyonluğungarantilenmesidurumunda son içi sahamaçında veriliyor. Buna göre bordo-mavililer, mayısın ikinci haftasında Altayile Şenol Güneş SporKompleksi'nde oynayacağımücadeleninardından sahada kupasınıtaraftarının karşısındakaldıracak.
AĞLIYORUZ
Dün kurtardığı penaltıyla bir kez daha Trabzonspor için ne kadar önemli olduğunu kanıtlayan kaptan Uğurcan Çakır, maç sonrası anlatılmaz duygular yaşadığını söyledi. Milli kaleci, "Sezon başından beri çok iyi mücadele veriyoruz. Oynayan, oynamayan hiçbir zaman sıkıntı olmadı. Hiçbir zaman bir sıkıntıylakarşılaşmadım.Penaltıyı kurtardım,inanılmaz bir his. Çok mutlu oldum. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Mutluyuz, gururluyuz,onurluyuz. 2010/11'deyaşananlar var. O zaman üzüntüden, şimdi ise mutluluktan ağlıyoruz. Bu şehrin çocukları olarakçok mutluyuz. Bütünşehre armağan olsun" ifadelerini kullandı.
SIRA TÜRKİYE KUPASI'NDA
Bu sezon şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, şimdi de çifte kupa hedefine kilitlendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden ve yarı final ilk maçında Kayserispor'u 1-0 devirerek avantaj elde eden bordo-mavililer, 10 Mayıs'taki rövanşı da geçerse adını finale yazdırarak 'İki kupalı şampiyon' hedefine doğru büyük bir adım atacak.
REKORA ORTAK OLDU
Trabzonspor, Süper Lig'in sona ermesine 3 hafta kala şampiyon olarak Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.
27 HAFTADIR LİDER
Ligin 9. haftasında F.Bahçe'yi 3-1 yenerek liderliği alan Trabzonspor, sonrasında koltuğu hiç bırakmadı. Mutlu sona ulaşan Fırtına, istikrarını sürdürerek 27 hafta boyunca zirvede kalırken, 1980-81 sezonundaki 22 haftalık kendi rekorunu kırdı.