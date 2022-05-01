Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sen bir ömre bedelsin
Giriş Tarihi: 1.5.2022

Sen bir ömre bedelsin

Sen bir ömre bedelsin

Geri sayım bitti… Ezeli rakiplerine büyük fark atan bordo-mavililer, sahasında Antalyaspor'dan istediğini alıp Süper Lig'de zaferini ilan etti. Karadeniz ekibi, içeride 40 bin, dışarıda ise milyonlarca taraftarının desteğiyle 1 puanı koparıp ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı. Fırtına, gövde gösterisi yaptığı sezonda şampiyonluk hasretini dindirdi

Haftalardır oturduğu zirve koltuğunda şampiyonluğunu aslında uzun süre önce herkese kabul ettiren Trabzonspor, dün 38 yıl sonra zaferini resmen ilan etti. Müthiş bir hırsla mücadele edilen sezonun finalinde tansiyonun yükseldiği anlar olsa da bordo-mavili takım, ihtiyacı olan 1 puanı alıp mutlu sona ulaştı. Günlerdir şehre 'şampiyonluk akını' gerçekleştiren Trabzonsporlu taraftarların coşkusu ise bitiş düdüğüyle birlikte tavan yaptı. Sahaya girerek hasretle bekledikleri şampiyonluğu horonlarla kutlayan bordo-mavililer, oluşturdukları müthiş atmosferle mutluluklarını doyasıya yaşadı.

CUMHURBAŞKANI TEBRİK ETTİ
Karşılaşmanın bitişiyle Twitter'dan yazdığı mesajla Trabzonspor'u tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra ise bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefonla aradı. Bu görüşmenin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Erdoğan'ın, "Bütün arkadaşlara tebrikler. Abdullah'a da (Avcı) aynı şekilde bu tebriklerimi bildirirsen, onu da tebrik ediyorum. Daha sonra inşallah bir araya geliriz zaten" dediği görüldü.

TAÇ TÖRENİ ALTAY MAÇINDA
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına iki hafta sonra kavuşacak. Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre; Süper Lig kupası, şampiyonluğun garantilenmesi durumunda son içi saha maçında veriliyor. Buna göre bordo-mavililer, mayısın ikinci haftasında Altay ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacağı mücadelenin ardından sahada kupasını taraftarının karşısında kaldıracak.



AĞLIYORUZ
Dün kurtardığı penaltıyla bir kez daha Trabzonspor için ne kadar önemli olduğunu kanıtlayan kaptan Uğurcan Çakır, maç sonrası anlatılmaz duygular yaşadığını söyledi. Milli kaleci, "Sezon başından beri çok iyi mücadele veriyoruz. Oynayan, oynamayan hiçbir zaman sıkıntı olmadı. Hiçbir zaman bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Penaltıyı kurtardım, inanılmaz bir his. Çok mutlu oldum. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. 2010/11'de yaşananlar var. O zaman üzüntüden, şimdi ise mutluluktan ağlıyoruz. Bu şehrin çocukları olarak çok mutluyuz. Bütün şehre armağan olsun" ifadelerini kullandı.

SIRA TÜRKİYE KUPASI'NDA
Bu sezon şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, şimdi de çifte kupa hedefine kilitlendi. Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden ve yarı final ilk maçında Kayserispor'u 1-0 devirerek avantaj elde eden bordo-mavililer, 10 Mayıs'taki rövanşı da geçerse adını finale yazdırarak 'İki kupalı şampiyon' hedefine doğru büyük bir adım atacak.

REKORA ORTAK OLDU
Trabzonspor, Süper Lig'in sona ermesine 3 hafta kala şampiyon olarak Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

27 HAFTADIR LİDER
Ligin 9. haftasında F.Bahçe'yi 3-1 yenerek liderliği alan Trabzonspor, sonrasında koltuğu hiç bırakmadı. Mutlu sona ulaşan Fırtına, istikrarını sürdürerek 27 hafta boyunca zirvede kalırken, 1980-81 sezonundaki 22 haftalık kendi rekorunu kırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
Son dakika: Başkan Erdoğan Şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti
Son dakika: Kuzeyin Çocukları tarih yazdı! 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor…
Son dakika: Emniyet 'Hacklenme' iddiasını yalanladı! Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
SON DAKİKA! Bakan Nebati yeni kredi uygulamasını açıkladı: 6 farklı kredi modeli imkanı!
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na çok sert sözler: Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez
Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan'da kaldığı odadaki 1453 detayı dikkat çekti
Son dakika: Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak 2023 hedefimize ulaşacağız
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden çirkin teklif: Senin borcunu silerim ortalığı karıştırma
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü flaş mesajlar: Bu tezgâha da bu oyuna da biz gelmeyiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Sen bir ömre bedelsin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA