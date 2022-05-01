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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Şölen bitmeyecek

Şölen bitmeyecek

Taraftarlar şampiyonluğu günlerce sürecek muhteşem şovlarla doyasıya yaşayacak

Büyük hedefe ulaşan Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları 40 gün 40 gece sürecek gibi görünüyor… Şehirde günler öncesinde başlayan coşku, dünkü karşılaşmayla tavan yaparken eğlencelerin sonu da gelmiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nın söz verdiği 61 pare top atışının iki hafta sonra iç sahadaki Altay maçında kupanın kaldırıldığı anlarda yapılacağı öğrenilirken tarihte görülmemiş bir şölen planlanıyor.
Altay maçının ardından stattan üstü açık otobüse binecek kafile, şehir turuna çıkacak. Bir gün sonra yerel ve ulusal sanatçılar konser verecek. Havai fişek ve ışık gösterilerinin yanı sıra futbolcular seçtiği şarkılarla sahaya çıkacak.

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Şölen bitmeyecek
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