Şölen bitmeyecek

Taraftarlar şampiyonluğu günlerce sürecek muhteşem şovlarla doyasıya yaşayacak
Büyük hedefe ulaşan Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları 40 gün 40 gece sürecek gibi görünüyor… Şehirde günler öncesinde başlayan coşku, dünkü karşılaşmayla tavan yaparken eğlencelerin sonu da gelmiyor. Başkan AhmetAğaoğlu'nın söz verdiği 61 paretop atışının iki hafta sonra içsahadaki Altay maçında kupanınkaldırıldığı anlarda yapılacağı öğrenilirken tarihte görülmemiş bir şölen planlanıyor.
Altay maçının ardından stattan üstü açık otobüse binecek kafile, şehir turuna çıkacak. Bir gün sonra yerel ve ulusal sanatçılar konser verecek. Havai fişek ve ışık gösterilerinin yanı sıra futbolcular seçtiği şarkılarla sahaya çıkacak.