Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Ligin bitimine doğru iki takım da galibiyet alarak, sezonu moralli bir şekilde bitirmek istiyor. Maç saati heyecanla beklenirken iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
📺 KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Beşiktaş maçı saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
👥KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Razaman, Thiam, Gavranovic
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
42. KEZ KARŞI KARŞIYA
İki ekip Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 23 kez Beşiktaş galip geldi. Kayserispor 10 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. 8 müsabaka da ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 65 gol kaydederken Kayserispor 40 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 4-2 kazanmıştı.
DEPLASMANDA 3 GALİBİYET
Beşiktaş, bu sezon ligde çıktığı 17 deplasman maçında 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 19 gol kaydeden siyah-beyazlılar kalesinde 23 gol gördü. Kartal bu sezon dış sahada sadece Antalyaspor, Karagümrük ve Sivasspor'a karşı galip gelebildi.
10 İSİM SARI KART SINIRINDA
Oynanacak maç öncesinde siyah-beyazlılarda Josef De Souza, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Ayrıca Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Alez Teixeira, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın, Cyle Larin, Francisco Montero, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz ve Valentin Rosier sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular. Söz konusu oyuncular Kayserispor deplasmanında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Domagoj Vida da, maç kafilesinde yer almayacak.
HAKEM: ERKAN ÖZDAMAR
Kadir Has Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Aksu olacak.