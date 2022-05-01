42. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki ekip Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 23 kez Beşiktaş galip geldi. Kayserispor 10 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. 8 müsabaka da ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 65 gol kaydederken Kayserispor 40 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 4-2 kazanmıştı.

DEPLASMANDA 3 GALİBİYET



Beşiktaş, bu sezon ligde çıktığı 17 deplasman maçında 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 19 gol kaydeden siyah-beyazlılar kalesinde 23 gol gördü. Kartal bu sezon dış sahada sadece Antalyaspor, Karagümrük ve Sivasspor'a karşı galip gelebildi.