Son dakika: Süper Lig’de Galatasaray, sahasında Sivasspor’u ağırlıyor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak zorlu mücadele, Nef Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Galatasaray, ligin zorlu takımlarından Sivasspor'a karşı kazanarak üst üste 3. maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.
GALATASARAY'IN İSTANBUL'DA MAĞLUBİYETİ YOK
Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ile sahasında yaptığı hiçbir lig maçını kaybetmedi. Galatasaray, iki takım arasında İstanbul'da yapılan 15 lig maçının 14'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.
İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 37 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 14 gol atabildi.