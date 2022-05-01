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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Söz konusu çevreyse renklerin önemi yok

Söz konusu çevreyse renklerin önemi yok

İklim eylemi, su altı yaşam, sorumlu üretim ve tüketim, geri dönüşüm gibi alanlarda çalışmalar yapan Medipol Başakşehir FK, çevre mesajlarını alternatif formaları üzerinden vererek, farkındalığı artırıyor

Spor kulüpleri, Küresel Amaçlar ile uyumlu, özellikle iklim eylemi etrafında her sezon birçok proje hayata geçiyor. Ülkemizde ise Medipol Başakşehir FK, çevresel sürdürülebilirlik konusunu stratejik olarak ele alıyor. Genç bir kulüp olan turuncu-lacivertliler için çevre, kulüp kimliğinin ve markanın sosyal hedeflerinin önemli bir parçasını oluşturuyor. İklim eylemi, su altı yaşam, sorumlu üretim ve tüketim, geri dönüşüm gibi alanlarda çalışmalar yapan turuncu-lacivertliler, çevre mesajlarını alternatif formaları üzerinden vererek farkındalığı arttırmayı amaçlıyor. Bunu yaparken de çevresel problemlerin renklerden bağımsız, hepimizin problemi olduğunu vurgulayan kulüp, sosyal kampanyaları için kitlesel bir iletişim dili kullanmayı tercih ediyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımını iş birliklerine de taşıyan Başakşehir'in bir Intel şirketi olan yaygın toplu taşıma uygulaması Moovit ile de bir anlaşması bulunuyor. Kulüp, maça gelen taraftarlarını ve seyircileri bireysel araçları yerine toplu taşıma, scooter, bisiklet gibi çevreye daha az zararı olan yöntemleri kullanmaya teşvik ediyor. Fatih Terim Stadyumu'nda saha aydınlatmasının tamamı 100 LED aydınlatmaya çevrilerek çevreye zarar verebilecek sodyum, talyum, kalay iyodür gibi halojenleri içeren metal lambaların kullanımından vazgeçildi. Enerji kullanımında tasarruf sağlandı.



Çevresel sürdürülebilirlik temasını sosyal sorumluluk çalışmalarında önemli bir yere koyan Başakşehir, bir önceki sezon yeşil renkteki alternatif formaları ile küresel iklim değişikliğine karşı mücadelede yeşil alanları korumanın önemi ve orman yangınlarına dikkat çekmişti.
Başakşehir bu sezon 'su' etrafında önemli mesajlara yer verirken, aynı zamanda su altında canlı yayınla gerçekleşen ilk forma tanıtımı ile dünyada bir ilke imza atmıştı.
Turuncu-lacivertliler, 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin ve bir deniz şehri olan İstanbul'un takımı olarak su için Küresel Amaçlar ile ortak hareket edeceğini dile getirirken herkesi de 'Söz Ver'meye ve suya sahip çıkmaya davet etmişti.
Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, "İklim değişikliği hepimizin problemi, turkuaz formanın önünde ve arkasında yer alan her detay hepimizi ilgilendiriyor. Dolayısı ile duyarlı herkesi 'Söz Ver'meye davet ediyorum" mesajı vermişti.



TEMİZ SU YAŞAMDIR
Su temalı formanın detaylarında suya ve dünyadaki suyun durumu ile ilgili endişe verici bilgilere yer verilmişti. Söz Ver kampanyası ile suyun güncel durumuna ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde 2030'a kadar ulaşılması planlanan Küresel Amaçlardan Temiz Su ve Sanitasyon (6. Amaç), Sorumlu Üretim ve Tüketim (12. Amaç), İklim Eylemi (13. Amaç) ve Sudaki Yaşam (14. Amaç) etrafında, kullanılabilir suyun azalmasından kaynaklı tehlikelere dikkat çekiyor.

DÜNYADA İLK
Doğal kaynak suyu Mila ve Bilcee'nin katkıları ile gerçekleşen organizasyonda Başakşehir'in 2021-22 sezonunda giydiği su temalı forması Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in üzerinde canlı yayınla su altında görücüye çıkmış, bu dünyada bir ilk olmuştu.



REAL BETİS'LE İŞ BİRLİĞİ
Çevresel sürdürülebilirlik mesajlarını alternatif formalarında taşıyan Medipol Başakşehir, İspanya'nın Endülüs bölgesinin aynı alanda öne çıkan çalışmalar yapan kulübü Real Betis ile bir araya geldi. Büyük ölçüde sosyal medya üzerinden ilerleyen "Promise to Go Forever Green" kampanyası boyunca her iki kulüp ve oyuncuları çevre konularında mesajlar verdi. Forever Green projesinin Genel Müdürü Rafael Muela, Medipol Başakşehir ile gerçekleştirdikleri iş birliği hakkında şu ifadeleri kullandı: "Çevreci bir kulüp olan Real Betis ve çevre odaklı projemiz Forever Green için İstanbul Başakşehir ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği büyük bir fırsat oldu. Forever Green bu iş birliği sayesinde Küresel Amaçlar ile uyum içinde deniz ve okyanuslara çok daha yakın olabilecek. Bizimle aynı çevreci felsefeyi taşıyan ve uluslararası farkındalığı arttırabileceğimiz kulüplerle karşılaşmak çok sevindirici."

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Söz konusu çevreyse renklerin önemi yok
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