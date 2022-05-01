Trabzonspor’un şampiyonluğunun yerel basında yankıları

Taka gazetesi de ilk sayfasının tamamında "Senin sevdan yaktı bizi", "Trabzonspor'umuzun tertemiz şampiyonluğu kutlu olsun" başlıklarına yer verirken, son sayfasında ise taraftarın ve futbolcuların sevinç fotoğrafları ile "Bu şampiyonluk Göreleli Mehmet'e, bu şampiyonluk Hopalı Kazım'a, bu şampiyonluk Maçkalı Eren'ime, bu şampiyonluk 7'den 70'e tüm Anadolu'ya armağan olsun" ifadelerini kullandı.