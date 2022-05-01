Türkiye bordo mavi

Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor'a gönül verenlerin coşkusu Türkiye'yi sardı...şampiyonluğu doyasıya kutladı. Bulundukları illerin şehir merkezlerine akan bordo-mavili futbolseverler, bayrakları ve flamaları ile birlikte adeta bayramı erken kutladılar. İstanbul'da Taksim Meydanı, İzmir'de Cumhuriyet Meydanı, Manisa'da 15 Temmuz Meydanı ve diğer illerde de meydanlar bordo-mavi renklere büründü...Maçın bitimiyle birlikte birçok bordo-mavili taraftar çocuklarını da omuzlarında taşıyarak kutlamalara katıldı. Alanlarda çok sayıda meşale yakılırken horon ve kolbastı eşliğinde şampiyonluk coşkusu yaşandı. Binlerce Trabzonspor sevdalısı, bulundukları illerde sokakları trafiğe kapatarak kutlamalara katıldı.Kentlerin birçok caddesinde uzun araç kuyrukları oluşurken,tezahüratı da sık sık duyuldu.