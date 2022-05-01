Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye bordo mavi
Giriş Tarihi: 1.5.2022

Türkiye bordo mavi

Türkiye bordo mavi

Fırtına, 2-2’lik Antalyaspor beraberliği ile bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti, Türkiye’deki Trabzonsporlular sokaklara döküldü

Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor'a gönül verenlerin coşkusu Türkiye'yi sardı... İzmir'den, İstanbul'a, Ankara'dan diğer illere bütün Trabzonlular hasret kaldıkları şampiyonluğu doyasıya kutladı. Bulundukları illerin şehir merkezlerine akan bordo-mavili futbolseverler, bayrakları ve flamaları ile birlikte adeta bayramı erken kutladılar. İstanbul'da Taksim Meydanı, İzmir'de Cumhuriyet Meydanı, Manisa'da 15 Temmuz Meydanı ve diğer illerde de meydanlar bordo-mavi renklere büründü...

HORON VE KOLBASTI EŞLİĞİNDE COŞTULAR
Maçın bitimiyle birlikte birçok bordo-mavili taraftar çocuklarını da omuzlarında taşıyarak kutlamalara katıldı. Alanlarda çok sayıda meşale yakılırken horon ve kolbastı eşliğinde şampiyonluk coşkusu yaşandı. Binlerce Trabzonspor sevdalısı, bulundukları illerde sokakları trafiğe kapatarak kutlamalara katıldı.
Kentlerin birçok caddesinde uzun araç kuyrukları oluşurken, "Bize her yer Trabzon" tezahüratı da sık sık duyuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
Son dakika: Başkan Erdoğan Şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti
Son dakika: Kuzeyin Çocukları tarih yazdı! 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor…
Son dakika: Emniyet 'Hacklenme' iddiasını yalanladı! Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
SON DAKİKA! Bakan Nebati yeni kredi uygulamasını açıkladı: 6 farklı kredi modeli imkanı!
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na çok sert sözler: Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez
Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan'da kaldığı odadaki 1453 detayı dikkat çekti
Son dakika: Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak 2023 hedefimize ulaşacağız
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden çirkin teklif: Senin borcunu silerim ortalığı karıştırma
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü flaş mesajlar: Bu tezgâha da bu oyuna da biz gelmeyiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye bordo mavi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA