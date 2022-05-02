Alanya 2. yarıda

İLK 5 mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. İlk yarıda Efkan'a faul yapan Kenan'ın kartı VAR uyarısı ile sarıdan kırmızıya dönünce Malatya ekibi sahada 10 kişi kaldı. 31'de Dicko, kaleci Yusuf'unileri çıktığını görünce kendi sahasının orta sahayayından topu Alanyaspor ağlarına yolladı ve Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi. 65'te Tayfur'un asistinde Candeias eşitliği sağladı: 1-1. Santra ile birlikte topu kazanan Tayfur'un yaptığı ortayı Oğuz kafa ile ağlara yolladı ve maçı 2-1 Alanyaspor kazandı.