Alanya 2. yarıda

5 mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, sahasındaİlk yarıda Efkan'a faul yapan Kenan'ın kartı VAR uyarısı ile sarıdan kırmızıya dönünce Malatya ekibi sahada 10 kişi kaldı.ve Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi. 65'te Tayfur'un asistinde Candeias eşitliği sağladı: 1-1. Santra ile birlikte topu kazanan Tayfur'un yaptığı ortayı Oğuz kafa ile ağlara yolladı ve maçı 2-1 Alanyaspor kazandı.