Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanya 2. yarıda
Giriş Tarihi: 2.5.2022

Alanya 2. yarıda

Alanya 2. yarıda
İLK 5 mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. İlk yarıda Efkan'a faul yapan Kenan'ın kartı VAR uyarısı ile sarıdan kırmızıya dönünce Malatya ekibi sahada 10 kişi kaldı. 31'de Dicko, kaleci Yusuf'un ileri çıktığını görünce kendi sahasının orta saha yayından topu Alanyaspor ağlarına yolladı ve Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi. 65'te Tayfur'un asistinde Candeias eşitliği sağladı: 1-1. Santra ile birlikte topu kazanan Tayfur'un yaptığı ortayı Oğuz kafa ile ağlara yolladı ve maçı 2-1 Alanyaspor kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret 2022 ve 1 Mayıs için dikkat çeken açıklama!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan hayat pahalılığı ile mücadele mesajı: Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz
İBB'deki yasak aşk skandalında yeni gelişme! Eşinin kendisini amiri ile aldattığını ispat etmişti
Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
Son dakika: Galatasaray, evinde şoku yaşadı! 5 gollü maçta Sivasspor geriden gelerek kazandı…
Bombanın pimini çekti! 6’lı masayı çökerten itiraf
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı'ya Osman Kavala tepkisi: Arkasında kim var belli, argümanları ilginç
Selçuk Bayraktar paylaştı: Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma'ya aile boyu bayramlaşma
Son dakika: Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da korkutan deprem! Ermenistan da sallandı...
Arefe günü mezarlıkta tanker kuyruğu! İBB'ye bağlı İSKİ'ye isyan ettiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya 2. yarıda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA