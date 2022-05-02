Aleksandar Pesic: "İlk rol modelim Ronaldo'ydu..."

"AİLEMLE İLİŞKİM HER ZAMAN ÇOK SICAKTIR"

Ailesinden ilk olarak 16 yaşındayken Yunanistan'a gittiğinde ayrılan Pesic, "Almanya'nın Münih şehrinde doğdum. Ama iki yaşındayken ailemle Sırbistan'a döndük ve Bulgaristan sınırına yakın bir şehir olan Niş'e yerleştik. İstanbul'a da karayoluyla yaklaşık 6-7 saat uzaklıkta bir şehir. Annem tipik bir ev hanımı ve anaç bir kişilik. Kız kardeşimin bakımından sorumlu, okula bizi hazırlayan ve gönderen, her konuda destek olan figür diyebilirim annem için. Babamı da daha çok serbest meslekle uğraşan ve evini geçindirmeye çalışan, bunu da başaran kişi olarak tanımlayabilirim. 16 yaşındayken Yunanistan'a gittiğim zaman ilk defa ailemden ayrı kalmıştım. Ama genel olarak ailemle ilişkim her zaman çok sıcaktır. Bu eğitim hayatıma da etki etti. Eğitim hayatımın başında gittiğim ilkokul, futbol branşına yoğunlaşmıştı ve bir okul takımı vardı. Bu okul takımından benimle birlikte profesyonel seviyede oynayan birçok futbolcu çıktı. Okulumuzun ismi Filip Filipoviç'ti. Daha sonra Dusko Radoviç olarak değiştirdiler. Çok fazla futbol temelli bir ilkokuldu ve çok iyi oyuncular vardı. Örnek vermek gerekirse, şu anda Verona'da, PAOK ve Sırbistan Millî Takımı'nda, Benfica'da ve halen Belçika Ligi'nde oynayan çok fazla oyuncu o okuldaki arkadaşlarımdı. Okulumuz futbol temelli olduğundan hatırladığım anılar da futbol oynamak üzerine oluyor. Derslere çok fazla vakit ayıramıyor, futbola yoğunlaşıyorduk. O dönemde öğretmenlerle de hep aramızda bunun şakası yapılırdı. "Derslerinize daha fazla yoğunlaşın" diyorlardı fakat biz de "Hayır, biz futbolcu olacağız" cevabını veriyorduk. Genel olarak okuldaki anılarımızın hep futbol ve futbolla ilgili kurduğumuz hayaller olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla aynı yerde kalmayı seven biri değilim, futbolcu olmasaydım belki bir itfaiyeci olabilirdim. Çünkü onlar da çok fazla yer değiştiriyorlar, sürekli bir yerden bir yere koşturuyorlar" ifadelerini kullandı.



"İLK AŞKIM HER ZAMAN FUTBOLDU"

Basketbola da ilgisinin olduğunu söyleyen Pesic, "Annem küçüklüğü ve gençliğinde basketbol oynamış. Babamın da çok yüksek seviyede olmasa bile futbol oynamışlığı var. Kız kardeşim ise birçok spor branşını denedi ama hiç birinde başarılı olamadı. Ben de ona sıklıkla "Daha fazla zaman kaybetme, çok da spora yeteneğin yok" diye takılırdım. Benim ise ilk aşkım her zaman futboldur. Basketbolla da çok ilgiliyim, çok seviyorum, gerçekten onu da yadsımamak lâzım. Ailemizde babam, annem ve kız kardeşim çok uzun boylu olmadıkları için daha biz küçükken basketbol oynadığımızda 'Genetik olarak uzamayacağı için Aleks'te çok da bir basketbol geleceği yok' diye konuşuluyordu. Ama bunun tam tersi ben ailenin en uzunu oldum. Doğal olarak futbola daha fazla yetenekli oluşum, futbolu daha iyi oynadığımı düşünmem beni futbola itti. Şimdi dönüp bakınca güzel de bir karar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.