Altay şansını üçlü averaja bıraktı

Altay ve Rize 3'te 3 yapıp Gaziantep FK hiçbir maçından puan toplayamazsa İzmir ekibi ve Gaziantep ligde kalacak. Gaziantep FK 3 maçta 1 puan dahi alsa hem Altay hem de Çaykur Rizespor Süper Lig'e resmen küme düşecek. Rizespor'un ise ligde kalmak için tek ihtimali son hafta ağırlayacağı Gaziantep FK ile ikili averaja kalması olacak. Altay bu hafta GZT Giresunspor'u konuk ederken, Gaziantep FK evinde Yukatel Kayserispor'la kozlarını paylaşacak. Çaykur Rizespor da deplasmanda haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la mücadele edecek.