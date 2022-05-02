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Giriş Tarihi: 2.5.2022

Bakasetas sordu Tercümanlar anlattı İsmail çevirdi...

Bakasetas sordu Tercümanlar anlattı İsmail çevirdi...
Şampıyonluk kutlamalarına doyamayan Trabzon'dan önceki gece birbirinden renkli görüntüler ekranlara yansıdı. Bunlardan biri de Bakasetas'ın tercümanlar Ercan İldiz ve Yunus Emre İshak ile yaptığı röportajdı. Maç sonrası kameraların karşısına geçen Yunan yıldız, mikrofonu eline alıp ikiliden duygularını anlatmalarını istedi, çeviriyi ise İsmail Köybaşı yaptı. Yıldız oyuncu, "Bu iki adam her zaman bizimle beraberdiler. Golleri sanki kendileri atmış gibi kutluyorlar" dedikten sonra "Neler hissediyorsunuz? diye sordu. İldiz, "5 buçuk yıldır buradayım. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu mutluluğu tarif etmenin imkânı yok" derken İshak ise "Bu takımın bir parçası olduğum için gururluyum" diye konuştu.

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Bakasetas sordu Tercümanlar anlattı İsmail çevirdi...
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