Bakasetas sordu Tercümanlar anlattı İsmail çevirdi...

Şampıyonluk kutlamalarına doyamayan Trabzon'dan önceki gece birbirinden renkli görüntüler ekranlara yansıdı. Bunlardan biri de Bakasetas'ın tercümanlar Ercan İldiz ve Yunus Emre İshak ile yaptığı röportajdı. Maç sonrası kameraların karşısına geçen Yunan yıldız, mikrofonu eline alıp ikiliden duygularını anlatmalarını istedi, çeviriyi ise İsmail Köybaşı yaptı. Yıldız oyuncu, "dedikten sonra "Neler hissediyorsunuz? diye sordu. İldiz,derken İshak isediye konuştu.