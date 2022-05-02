Başarı için örnek kulüp biziz

"Başarımızı kimse boşuna aşağı çekmeye çalışmasın. Trabzonspor'un emekleri görmezden gelinemez." "Sabırlı bir yolculuk yaptık. Oyuncularımıza hep destek verdik, onlara inandık. Bu şehir bize her zaman inandı." "Planlı hareket etmeyenlere bizim verecek herhangi bir cevabımız yok. Bizleri alkışlayandan da alkışlamayandan da Allah razı olsun."
Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 7'den 70'e büyük bir sevinç yaşıyor. Sokaklar hem Türkiye'de hem de dünyada birçok kentte bordo-mavi oldu. Karadeniz fırtınasının elde ettiğibu büyük başarıda hiç kuşkusuzen büyük pay sahibi olanlardan biride Başkan Ahmet Ağaoğlu. Başkan sonda söyleyeceğini ilk başta ifade ediyordu: "Başarımızı kimse aşağı çekmeye çalışmasın. 'Hak hukuk' deyip Trabzonspor'un emeklerini kimse görmezden gelemez. Busezon bize her türlüçamuru attılarama oralı olmadık. Tuzağa düşmedik. Planlı, programlı hareket etmeyenlere verecek cevabımız yok. Alkışlayanlardan da alkışlamayanlardan da Allah razı olsun. Başarı için Trabzonspor'uörnek alsınlar. Biz Türkiye'de örnek alınacak kulübüz."
HEP ÖNÜMÜZE BAKTIK VE SADECE İŞİMİZİ YAPTIK
Trabzonspor Başkanı, "Çok sabırlı bir yolculuk yaptık. Ağzımızdan 'Şampiyon olduk' lafı bu kadar puan farkına rağmen çıkmadı. Oyuncularımıza hep destek verdik. Bu şehir ve taraftarımız inandı. Hiç moralbozmadık. Bu şampiyonluk inancın ve azminzaferidir. Ekonomik olarak iflasın eşiğine gelmiş bir kulüp, sürdürülebilir başarı için idari ve finansal yapı sağlam olmalı. '3sene sabır, 4'üncü sene ayakta alkışlayacaksınız'demiştim. Hocanın basın toplantılarında dikkat ettiyseniz sadece bir defa ve son derece nazik şekilde şampiyonluk konuştu. Oyuncularımdan duymadınız, benden de duymadınız. Önümüze baktık, sadece işimizi yaptık" ifadesini kullandı.
DAHA GÜÇLÜ RAKİPLERLE KALİTEYİ ARTIRIRIZ
Şampiyonlar Ligi hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Olası Şampiyonlar Ligi play-off, direkt katılma durumumuz belli değil, ona göre de planlama yaptık. 10 veya 20 Mayıs'tansonra netlik kazanacak. Şampiyonluk,Şampiyonlar Ligi hedefidoğrultusunda planımız belli. Trabzonspor'un başarısında farklı şeyler aramaya gerek yok. Trabzonspor'unyaptıklarınıyapın, sizde başarılı olursunuz. Önceden yol almadıysanız, bu işin üstünden kalkmak kolay değil. Trabzonspor önümüzdeki sene daha güçlü rakiplerle mücadele ederse ancak böyle ligin kalitesini, marka değerini artırırız" diye konuştu.
BU ZAFER HİÇ KOLAY OLMADI
Başkan, tribünlere Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile beraber asılan fotoğraf için de şu yorumu yaptı: "Havaalanındaydı, CAS duruşmamızdan sonra Cenevre'ye gittik, duruşma uzadı. Son uçağı kaçırdık, Erzurum maçına yetişmemiz lazımdı, en yakın havalimanı olan Lyon'a gittik. Oteller kapalıydı. Bir arkadaşımızın çektiği bir fotoğraftı. Banklarda ve havalimanlarında uyuduk… Hiç kolay olmadı. Israrla sizi yanlışa iten etkenlerden uzak durursanız, 'Basit olan şeyi doğru yaparsanız' bugünlere geliyorsunuz."
DEV UMUT
TÜRK takımlarının Avrupa arenasındaki kötü performansı ülke puanını düşürürken, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkımız da uçtu gitmişti. Şampiyon Trabzonspor'un bu nedenle Devler Ligi'ne grup aşamasından direkt katılma şansı yok. Bordomavililer,3. Eleme Turu'ndangireceği turnuvadagruplar için bir de play-off oynayacak. Rusya, Avrupa'dan men edilirken gelecek sezon da cezalı olmaları bekleniyor. Ligi tamamlanmadan sona erdirilen Ukrayna'da en üst sıradaki Shakhtar'ın şampiyon olmuş kabul edilip Devler Ligi'ne doğrudan alınması masada. Bu ihtimal gerçekleşirseTrabzonspor'un sadece play-offturu oynaması yetecek. Ukraynatakımlarının da Rusya gibiŞampiyonlar Ligi'ne alınmamasıhalinde ise bordo-mavililerindoğrudan katılım ihtimalleri gündemegelecek.
SONRASI 61 PARE TOP ATIŞI
TRABZON'DA şampiyonluk kutlamaları tam gaz devam edecek. Zaferin tadını sabaha kadar süren eğlencelerle çıkaran bordo-mavililer, asıl şöleni iki hafta sonra oynanacak Altay maçı sonrasında yaşayacak. TFF talimatlarına göre bu karşılaşmanınardından kupasını kaldıracak olan bordo-mavililerde,Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun daha öncesöz verdiği 61 pare top atışı da yapılacak. Mücadele sonrası takım, üstü açık otobüsle şehir turuna çıkacak. Havai fişek gösterileri ve konserlerle de coşku tekrar tavan yapacak.
"KİMİN GOL ATTIĞININ NE ÖNEMİ VAR Kİ!"
Attığı golle şampiyonluğu getiren Dorukhan Toköz ve iki asist yapan Abdülkadir Ömür, yaşadıkları duyguların tarifi olmadığını söylediler. Dorukhan, "Kimin gol attığının ya da asist yaptığının ne önemi var. Masöründen stat görevlilerine herkes çok çalıştı. Hepsinin bizim kadar emeği var" dedi. Abdülkadir ise "Çocukluk hayalim gerçekleştiği için çok mutluyum. Hayatımın en güzel günü" ifadesini kullandı.