Başarı için örnek kulüp biziz

Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 7'den 70'e büyük bir sevinç yaşıyor. Sokaklar hem Türkiye'de hem de dünyada birçok kentte bordo-mavi oldu.Başkan sonda söyleyeceğini ilk başta ifade ediyordu: "Başarımızı kimse aşağı çekmeye çalışmasın. 'Hak hukuk' deyip Trabzonspor'un emeklerini kimse görmezden gelemezTuzağa düşmedik. Planlı, programlı hareket etmeyenlere verecek cevabımız yok. Alkışlayanlardan da alkışlamayanlardan da Allah razı olsun.Biz Türkiye'de örnek alınacak kulübüz."Trabzonspor Başkanı, "Çok sabırlı bir yolculuk yaptık. Ağzımızdan 'Şampiyon olduk' lafı bu kadar puan farkına rağmen çıkmadı. Oyuncularımıza hep destek verdik. Bu şehir ve taraftarımız inandı.Ekonomik olarak iflasın eşiğine gelmiş bir kulüp, sürdürülebilir başarı için idari ve finansal yapı sağlam olmalı.Hocanın basın toplantılarında dikkat ettiyseniz sadece bir defa ve son derece nazik şekilde şampiyonluk konuştu. Oyuncularımdan duymadınız, benden de duymadınız. Önümüze baktık, sadece işimizi yaptık" ifadesini kullandı.Şampiyonlar Ligi hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Olası Şampiyonlar Ligi play-off, direkt katılma durumumuz belli değil, ona göre de planlama yaptık.Trabzonspor'un başarısında farklı şeyler aramaya gerek yok.Önceden yol almadıysanız, bu işin üstünden kalkmak kolay değil. Trabzonspor önümüzdeki sene daha güçlü rakiplerle mücadele ederse ancak böyle ligin kalitesini, marka değerini artırırız" diye konuştu.Başkan, tribünlere Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile beraber asılan fotoğraf için de şu yorumu yaptı: "Havaalanındaydı, CAS duruşmamızdan sonra Cenevre'ye gittik, duruşma uzadı. Son uçağı kaçırdık, Erzurum maçına yetişmemiz lazımdı, en yakın havalimanı olan Lyon'a gittik. Oteller kapalıydı. Bir arkadaşımızın çektiği bir fotoğraftı. Banklarda ve havalimanlarında uyuduk… Hiç kolay olmadı. Israrla sizi yanlışa iten etkenlerden uzak durursanız, 'Basit olan şeyi doğru yaparsanız' bugünlere geliyorsunuz."TÜRK takımlarının Avrupa arenasındaki kötü performansı ülke puanını düşürürken, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkımız da uçtu gitmişti. Şampiyon Trabzonspor'un bu nedenle Devler Ligi'ne grup aşamasından direkt katılma şansı yok.Rusya, Avrupa'dan men edilirken gelecek sezon da cezalı olmaları bekleniyor. Ligi tamamlanmadan sona erdirilen Ukrayna'da en üst sıradaki Shakhtar'ın şampiyon olmuş kabul edilip Devler Ligi'ne doğrudan alınması masada.TRABZON'DA şampiyonluk kutlamaları tam gaz devam edecek. Zaferin tadını sabaha kadar süren eğlencelerle çıkaran bordo-mavililer, asıl şöleni iki hafta sonra oynanacak Altay maçı sonrasında yaşayacak.Mücadele sonrası takım, üstü açık otobüsle şehir turuna çıkacak. Havai fişek gösterileri ve konserlerle de coşku tekrar tavan yapacak.Attığı golle şampiyonluğu getiren Dorukhan Toköz ve iki asist yapan Abdülkadir Ömür, yaşadıkları duyguların tarifi olmadığını söylediler. Dorukhan, "Kimin gol attığının ya da asist yaptığının ne önemi var. Masöründen stat görevlilerine herkes çok çalıştı. Hepsinin bizim kadar emeği var" dedi. Abdülkadir ise "Çocukluk hayalim gerçekleştiği için çok mutluyum. Hayatımın en güzel günü" ifadesini kullandı.