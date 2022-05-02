Fenerbahçe 7+4 kuralına hazır

Gelecek sezon için kulüpler 8+3 yabancı kuralının devam etmesini istese de sarı-lacivertlilerin kadrosu 7+4’e elverişli. Kanarya hem altyapısı hem de Türk oyuncularıyla sıkıntı yaşamayacak
Fenerbahçe, ligde son üç haftaya ikincilik için büyük avantajla girerken bir yandan da gelecek sezonunçalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonla ilgili en dikkat çekici detay ise kadrodaki yabancı sayısının 12'ye düşmesi ve sahada biri altyapıdan en az 4 Türk oyuncunun bulunacak olması. F.Bahçe yabancı sayısında sıkıntılı gözükse de Türk futbolculardan çok rahat. Zira elinde Arda Güler gibi altyapıdan çıkma bir süper yıldız adayı olan Kanarya ayrıca Altay, İrfan Can, MertHakan, Serdar Dursun, FerdiKadıoğlu gibi milli Türk oyunculara da sahip. İşte takımın omurgasını oluşturacak yerliler:
SERDAR DURSUN: 30 yaşında. 14 gol ile takımın en golcüsü konumunda. İRFAN CAN KAHVECI: 26 yaşında. Takımın maestrosu. ARDA GÜLER: 17 yaşında ve süper yıldız adayı. MERT HAKAN YANDAŞ: 27 yaşında. Orta sahanın vazgeçilmezi... SANGARE: 27 yaşında. Osayi ile birlikte sağ bek için formaya aday. ÇAĞTAY KURUKALIP: 20 yaşında. Gelecek sezon yoğun maç programında önemli bir alternatif olacak genç sol bek. FERDI KADIOĞLU: 22 yaşında. Tam bir joker. Önümüzdeki sezon birçok mevkide değerlendirilebilir. SERDAR AZIZ: 31 yaşında ve yeni sözleşme için tekrar anlaşıldı. Tecrübesi ile defans hattı için önemli bir alternatif. ALTAY BAYINDIR: 24 yaşındaki kaptan ile henüz sözleşme yenilenmedi ama kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. ERTUĞRUL ÇETIN: 19 yaşında. Berke Özer takımdan ayrılacak. Altay'dan sonra ikinci kaleci Ertuğrul olacak. BURAK KAPACAK: 22 yaşında. Bu sezon bekleneni veremedi ve yeni sezon için durumu hazırlık kampında belli olacak. MUHAMMED GÜMÜŞKAYA:
Altyapının bir başka ürünü. 21 yaşında. Orta sahada kadro derinliğinin önemli bir parçası olacak.
JESUS ENDİŞESİ F.BAHÇE Başkanı Ali Koç'un önümüzdeki sezon takımı emanet etmek için Portekiz'de görüştüğü teknik direktör Jorge Jesus kafaları karıştırdı. Rio de Janeiro'da tatilde bulunan 67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Botafogo yöneticisi arkadaşıLuis Castro'nun davetiyleBotafogo-Juventudemaçını tribünde izledi. Jesus taraftarların sevgisine el sallayarak karşılık verirken, seyirciler de ünlü teknik adama alkışlarla tezahüratta bulundu. Karşılaşma 1-1'lik beraberlik sona ererken 4. maçını oynayan Botafogo 5 puanda kaldı. F.Bahçeli taraftarlar da sosyal medyadan "Jesus gelmeyecek galiba" yorumlarında bulundu.