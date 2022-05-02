Fenerbahçe 7+4 kuralına hazır

Fenerbahçe, ligde son üç haftaya ikincilik için büyük avantajla girerkenYeni sezonla ilgili en dikkat çekici detay ise kadrodaki yabancı sayısının 12'ye düşmesi ve sahada biri altyapıdan en az 4 Türk oyuncunun bulunacak olması. F.Bahçe yabancı sayısında sıkıntılı gözükse de Türk futbolculardan çok rahat. Zira elinde Arda Güler gibi altyapıdan çıkma bir süper yıldız adayı olan Kanarya ayrıcagibi milli Türk oyunculara da sahip. İşte takımın omurgasını oluşturacak yerliler:30 yaşında. 14 gol ile takımın en golcüsü konumunda.26 yaşında. Takımın maestrosu.17 yaşında ve süper yıldız adayı.27 yaşında. Orta sahanın vazgeçilmezi...27 yaşında. Osayi ile birlikte sağ bek için formaya aday.20 yaşında. Gelecek sezon yoğun maç programında önemli bir alternatif olacak genç sol bek.22 yaşında. Tam bir joker. Önümüzdeki sezon birçok mevkide değerlendirilebilir.31 yaşında ve yeni sözleşme için tekrar anlaşıldı. Tecrübesi ile defans hattı için önemli bir alternatif.24 yaşındaki kaptan ile henüz sözleşme yenilenmedi ama kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.19 yaşında. Berke Özer takımdan ayrılacak. Altay'dan sonra ikinci kaleci Ertuğrul olacak.22 yaşında. Bu sezon bekleneni veremedi ve yeni sezon için durumu hazırlık kampında belli olacak.Altyapının bir başka ürünü. 21 yaşında. Orta sahada kadro derinliğinin önemli bir parçası olacak.Başkanı Ali Koç'un önümüzdeki sezon takımı emanet etmek için Portekiz'de görüştüğü teknik direktör Jorge Jesus kafaları karıştırdı. Rio de Janeiro'da tatilde bulunan 67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı,Jesus taraftarların sevgisine el sallayarak karşılık verirken, seyirciler de ünlü teknik adama alkışlarla tezahüratta bulundu. Karşılaşma 1-1'lik beraberlik sona ererken 4. maçını oynayan Botafogo 5 puanda kaldı. F.Bahçeli taraftarlar da sosyal medyadan "Jesus gelmeyecek galiba" yorumlarında bulundu.