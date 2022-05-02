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Giriş Tarihi: 2.5.2022 16:16

FIFA, Senegal'e bir maç seyircisiz oynama cezası verdi

AA
FIFA, Senegal’e bir maç seyircisiz oynama cezası verdi

FIFA, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turu maçında yaşananlar nedeniyle Senegal'e bir maç seyircisiz oynama ve para cezası verilmesini kararlaştırdı.

FIFA, mart ayında oynanan ve penaltı atışlarıyla Senegal'in evinde Mısır'ı 3-1 yenerek Dünya Kupası bileti aldığı maçla ilgili kararını verdi.

Mısır'ın yıldız futbolcusu Muhammed Salah'a penaltı atışı sırasında lazer ışığı tutulmasıyla dünya gündemine gelen karşılaşmada, Mısırlı futbolculara yönelik ırkçı pankartları ve tribün olaylarını inceleyen FIFA, Senegal Futbol Federasyonuna bir maç seyircisiz oynama ve 180 bin dolar para cezası verilmesine hükmetti.

FIFA ayrıca ocak ayından bu yana oynanan eleme maçlarıyla ilgili Nijerya, Kongo ve Lübnan'a birer maç saha kapama ve çeşitli para cezaları verilmesi yönünde karar aldı.

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FIFA, Senegal'e bir maç seyircisiz oynama cezası verdi
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