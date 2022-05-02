Güray Vural: Nuri Şahin kendisini geliştirmeye adayan birisi





"TRABZONSPOR'DAN KENDİ İSTEĞİMLE AYRILDIM"

2015-16 sezonunun ortasında Trabzonspor'a transfer olduğunu dile getiren Güray Vural, Trabzonspor'dan kendi isteği ile ayrıldığına dikkat çekti. Vural, "Trabzon'u ailecek çok seviyorduk ama orada çok sakatlık geçirdim. Bir sene içinde neredeyse beş-altı sakatlık yaşadım. Dirseğim kırıldı, serçe parmağım kırıldı, bazı şeyler olmadı mı olmuyor. Ersun Yanal takımın başındaydı. Onu da taraftarı da çok seviyordum, yönetimle de sorunum yoktu ama ben futbol oynamak istiyordum. Gerçi orada da forma buldum ama şartlar uygun olmadı, ayrılmak istedim. O zaman Sergen Yalçın, Kayserispor'la yeni sözleşme imzalamıştı. Onunla çok konuştuk, beni çok istemişti. Ben de ayrılmak istediğimi Trabzonspor'a iletmiştim. Devre arası transferi gerçekten zor oldu ama Kayserispor'dan tekrar A Milli Takıma yükseldim. Benim için orası da çok güzel geçti" şeklinde konuştu.



"İYİ Kİ ANTALYASPOR'A GELMİŞİM"

İki sezon Gaziantep FK'da oynadıktan sonra sözleşmesinin bittiğini ve sonrasında Antalyaspor'a imza attığını vurgulayan başarılı sol bek oyuncusu, Antalya şehrini sevdiğini söyledi. Vural, "Ersun Yanal, Antalyaspor'daydı. Antalyaspor'la iletişime geçtik ve sonucunda 'İyi ki de buraya gelmişim' diyorum. Antalya şehrini gerçekten çok seviyorum. Antalya hem gelişmiş bir şehir hem de ailece yazı çok seviyoruz. Antalya'da futbol oynamayı önceden de çok istiyordum" dedi.

"HALA MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEYİ HAYAL EDİYORUM"

Her zaman hedefinde milli takım olduğunu belirten Güray Vural, "Şu anda milli takımda gençleşme dönemi var ama her zaman hedefimde milli takım olmuştur. Kalıcı olabildik mi? Olamadık, bazı olumsuzluklar yaşadım. Sakatlıklarım çok etken oldu. Ama hala milli takım forması giymeyi hayal ediyorum. Milli takım bizim için bir bayrak görevi. Sonuçta benim yaş grubumdan insanlar da oraya gidiyor. Beni ne zaman çağırırlarsa tabii ki çok mutlu olurum. Biz kendi performansımızı takımımıza verelim, ondan sonra uygun görürlerse zaten çağırırlar" diye konuştu.



"BÜYÜK TAKIMLARDAN ÇOK TEKLİF ALDIM AMA"

Kariyerini Süper Lig'de en üst seviyede tamamlamak istediğini dile getiren tecrübeli oyuncu, ikinci Akhisar transferi gündeme geldiğinde Süper Lig'den büyük bir takımın kendisini istediğini, ancak Akhisarspor'a söz verdiği için kabul etmediğini ifade etti. Vural, "Aslında büyük takımla tam imza aşamasındaydık. Akhisar'a daha imza atmamıştım. Yöneticilere durumu anlattım, onlar izin verseydi gidecektim ama uygun görmediler. Ben de sözümden dönmek istemedim. Verdiğim sözlere önem veririm. Arkamdan konuşulmasını istemem. Büyük takımlardan çok teklif aldım ama sakatlıklar beni hep engelledi. Mesela Manisa maçında ayağım kırılmadan önce Beşiktaş'a gidecektim. Başkanımız Ali İpek, Beşiktaş'ın beni istediğini söylemişti. Bir sonraki maç içeride Beşiktaş'laydı, yöneticiler oturup konuşacaktı. Onlar anlaştıktan sonra da ben konuşacaktım. Çağlar Birinci Galatasaray'a, Cenk Gönen de Beşiktaş'a verilmişti. Zaten takımda genç oyuncu üçümüz vardık. Ama transferimin konuşulmasından bir hafta önce ayağım kırıldı" dedi.