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Giriş Tarihi: 2.5.2022

Kasketli kahraman

Kasketli kahraman

Taktığı kasketle efsanelere gönderme yapan Abdullah Avcı, yaşattığı ilklerle kulüp tarihine geçti

Efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile özdeşleşen kasketi takarak maçlara çıkan Abdullah Avcı, Trabzonspor'da destan yazmayı başardı. Bordo-mavililerin geçen yıl 10 Kasım'da anlaşmaya vardığı tecrübeli teknik adam, 17. sırada devraldığı takımı bu sezon şampiyonluğa ulaştırırken kırdığı rekorlarla da kulüp tarihine geçti. İlk sezonunda göreve geldikten sonra 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi ile takımını 4. sıraya kadar taşıyan Avcı, bu sezon ise 35 haftalık bölümde 22 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. 27 haftadır liderlik koltuğunda tuttuğu Fırtına'ya bu alanda ilki yaşatan 58 yaşındaki çalıştırıcı, hem bordo-mavilileri ilk kez nisan ayında şampiyon yaptı hem de Fenerbahçe'ye ait en erken şampiyonluk rekoruna ortak oldu.

'EN ÇOK FARK' YÜKLENİYOR
Ligin bitimine 3 hafta kala 9 puanlık fark yakalayan Karadeniz fırtınası, 3 puan daha toplaması halinde 'En çok puan farkıyla şampiyonluk' rekorunu da Abdullah Avcı ile kıracak.

MUHTEŞEM ÜÇLÜDEN ZAFER TURU
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, Antalya maçı sonrası taraftarı birlikte kasketleri ile selamladılar.

AVCI İLE İKİ KUPA
TRABZONSPOR, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci kupasını elde etti. Bordo-mavili ekip, tecrübeli çalıştırıcının döneminde geçen sezon Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'nın da sahibi olmuştu.

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Kasketli kahraman
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