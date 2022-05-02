Kasketli kahraman

Efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile özdeşleşen kasketi takarak maçlara çıkan Abdullah Avcı, Trabzonspor'da destan yazmayı başardı. Bordo-mavililerin geçen yıl 10 Kasım'da anlaşmaya vardığı tecrübeli teknik adam, 17. sırada devraldığı takımı bu sezon şampiyonluğa ulaştırırken kırdığı rekorlarla da kulüp tarihine geçti. İlk sezonunda göreve geldikten sonra 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi ile takımını 4. sıraya kadar taşıyan27 haftadır liderlik koltuğunda tuttuğu Fırtına'ya bu alanda ilki yaşatan 58 yaşındaki çalıştırıcı,Ligin bitimine 3 hafta kala 9 puanlık fark yakalayan Karadeniz fırtınası, 3 puan daha toplaması halinderekorunu da Abdullah Avcı ile kıracak.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, Antalya maçı sonrası taraftarı birlikte kasketleri ile selamladılar.TRABZONSPOR, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci kupasını elde etti. Bordo-mavili ekip, tecrübeli çalıştırıcının döneminde geçen sezon Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'nın da sahibi olmuştu.