Özer Hurmacı’dan Alex, Hagi, Sergen Yalçın, Nwakaeme ve Aykut Kocaman sözleri

"ALEX, HAGI, SERGEN ROL MODELİMİZDİ"

Futbola başladığındaki hayallerinden bahseden Özer Hurmacı, "Futbola başladığımda hayalim Real Madrid'de, Barcelona'da oynamaktı. Allah nasip etti Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, Bursaspor'da oynadım. Çok hızlı ve adrenalin dolu geçti zaman. Türkiye'nin en iyi futbolcularından birisi olmak, her zaman hafızalarda kalmak istiyordum. Yeteneğimi bildiğim için o seviyede olmaya çalıştım ve olabildiğim kadar oldum. 13 sene aralıksız Süper Lig'de oynadım. Bunun altı yılı büyük takımlarda geçti. Alex gibi, Hagi gibi, Sergen gibi isimler her zaman rol modelimizdi. Allah'a şükürler olsun ki, Türkiye'de kendimi onların yanına koymasam da onlardan sonra gelen futbolcuların yanına rahatlıkla koyabilirim. Daha iyisini yapabilir miydim? Olabilirdi. Çok sakatlıklar yaşadım. Ama her zaman şükreden ve pozitif bakan bir yanım var. Buna da böyle bakıyorum" diye konuştu.