Şampiyonluk geldi ekonomi coştu

Trabzon’a akın eden taraftarlar kentin ekonomisine de çok büyük katkı sağladı
Trabzonspor'un Antalya maçı için kente insan akını yaşanırken, şehir maddi olarak da büyük kazanç elde etti. Kulüp, Süper Lig'de şampiyonluk primi olarak 46 milyon TL, 22 galibiyet ve 11 beraberlik için toplam 81.8 milyonTL kazanç elde etti. Ayrıca şampiyonluk başına 4.1milyon TL ile yayıncı kuruluştan da 24.9 milyonTL alacak olan Karadeniz ekibi kasasını da dolduracak. Büyük zafere tanıklık etmek isteyen taraftarlar, Türkiye ve Avrupa'nın dört bir yanından kente gelirken, normalde 850bin olarak hesaplanannüfus, 2 milyonu aştı. Son 1 haftada otellerin tamamı dolarken restoranlar, alışveriş merkezleri ve diğer ticaret alanları doldu taştı. Sezonun bitimine kadaroynanacak karşılaşmalarve kutlamalarla birlikteTrabzon şehrinin ekonomikolarak daha da hareketlenmesibekleniyor.