Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonluk geldi ekonomi coştu
Giriş Tarihi: 2.5.2022

Şampiyonluk geldi ekonomi coştu

Şampiyonluk geldi ekonomi coştu

Trabzon’a akın eden taraftarlar kentin ekonomisine de çok büyük katkı sağladı

Trabzonspor'un Antalya maçı için kente insan akını yaşanırken, şehir maddi olarak da büyük kazanç elde etti. Kulüp, Süper Lig'de şampiyonluk primi olarak 46 milyon TL, 22 galibiyet ve 11 beraberlik için toplam 81.8 milyon TL kazanç elde etti. Ayrıca şampiyonluk başına 4.1 milyon TL ile yayıncı kuruluştan da 24.9 milyon TL alacak olan Karadeniz ekibi kasasını da dolduracak. Büyük zafere tanıklık etmek isteyen taraftarlar, Türkiye ve Avrupa'nın dört bir yanından kente gelirken, normalde 850 bin olarak hesaplanan nüfus, 2 milyonu aştı. Son 1 haftada otellerin tamamı dolarken restoranlar, alışveriş merkezleri ve diğer ticaret alanları doldu taştı. Sezonun bitimine kadar oynanacak karşılaşmalar ve kutlamalarla birlikte Trabzon şehrinin ekonomik olarak daha da hareketlenmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret 2022 ve 1 Mayıs için dikkat çeken açıklama!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan hayat pahalılığı ile mücadele mesajı: Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz
İBB'deki yasak aşk skandalında yeni gelişme! Eşinin kendisini amiri ile aldattığını ispat etmişti
Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
Son dakika: Galatasaray, evinde şoku yaşadı! 5 gollü maçta Sivasspor geriden gelerek kazandı…
Bombanın pimini çekti! 6’lı masayı çökerten itiraf
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı'ya Osman Kavala tepkisi: Arkasında kim var belli, argümanları ilginç
Selçuk Bayraktar paylaştı: Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma'ya aile boyu bayramlaşma
Son dakika: Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da korkutan deprem! Ermenistan da sallandı...
Arefe günü mezarlıkta tanker kuyruğu! İBB'ye bağlı İSKİ'ye isyan ettiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonluk geldi ekonomi coştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA