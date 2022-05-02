Şampiyonluk geldi ekonomi coştu

Trabzonspor'un Antalya maçı için kente insan akını yaşanırken, şehir maddi olarak da büyük kazanç elde etti. Kulüp, Süper Lig'de şampiyonluk primi olarak, 22 galibiyet ve 11 beraberlik için toplamkazanç elde etti. Ayrıca şampiyonluk başınaile yayıncı kuruluştan daalacak olan Karadeniz ekibi kasasını da dolduracak. Büyük zafere tanıklık etmek isteyen taraftarlar, Türkiye ve Avrupa'nın dört bir yanından kente gelirken,Son 1 haftada otellerin tamamı dolarken restoranlar, alışveriş merkezleri ve diğer ticaret alanları doldu taştı.