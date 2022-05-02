Şampiyonluk için avantajlı

BEREKET Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 4-1 yenerek, tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig biletini aldı. Bu galibiyetle puanını 66'ya yükselten Ümraniyespor ligin bitimine 3 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantilerken,Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Balıkesirspor karşısında gollerini Bammou (3), Yusuf Emre (24 ve 47) ile Del Valle (37) kaydetti. Konuk ekibin tek golü 64'te Berk Tosun'dan geldi. 1938'de kurulan İstanbul ekibi böylece tarihi bir başarıya imza attı.SÜPER Lig'e yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak. 1. Lig'de sezonu üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı tamamlayan takımlar play-off'ta karşılaşacak. Üçüncü ile altıncı, dördüncü ile beşincinin eşleşmelerinin ardından finale yükselen iki ekibin mücadelesinde kazanan taraf Süper Lig'e çıkacak.