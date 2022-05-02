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Giriş Tarihi: 2.5.2022 10:09

'Senin sevdan yaktı bizi'

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
’Senin sevdan yaktı bizi’
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Trabzon yerel medyası şampiyonluğun detaylarını sayfalarına taşıdı.

GÜNEBAKIŞ: "Bordo-mavililer, Abdullah Avcı önderliğinde şampiyonluk hasretine son verdi, Antalya maçının bitiş düdüğü ile adeta yer yerinden oynadı."

KARADENIZ: "Sezona adına yakışır gibi başladı... Fırtına gibi esti, şampiyonluğu rakiplerinin elinden söktü aldı."

TAKA: "Senin sevdan yaktı bizi."

SONNOKTA: "Dünyanın 8. Harikası."

KUZEY Ekspres: "Trabzonspor gururla sunar."

'İSTANBULLULAR DIŞARIDA KALDI!'
Avrupa medyasında da şampiyonluğun yankıları vardı... İşte öne çıkan başlıklar ve yorumları:

KICKER (Almanya): "İstanbullular dışarıda kaldı. 2010'dan beri zirvede ilk kez İstanbul kulübü yok. Trabzonspor, şampiyon."

MARCA (İspanya): Trabzonspor tarih yazdı. Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluğunu ilan etti. Bordo Mavililer, İstanbul'un hakimiyetini kırdı."

MUNDO DEPORTIVO (İspanya): "38 yıl sonra şampiyon. Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra Türkiye Süper Ligi şampiyonu ilan edildi.

CALCIOMERCATO (İtalya): "Trabzonspor şampiyon. Gervinho ve Hamsik'e ek olarak, eski Bolognalı Denswil, eski Fiorentinalı Vitor Hugo, eski Romalı Bruno Peres ve gol krallığında zirveyi kovalayan eski Atalantalı Cornelius da Trabzonspor formasıyla başarılı bir sezon geçirdi.

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'Senin sevdan yaktı bizi'
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