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Giriş Tarihi: 2.5.2022 13:18 Son Güncelleme: 2.5.2022 13:40

Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a kutlama mesajı

DHA
Şenol Güneş’ten Trabzonspor’a kutlama mesajı

A Milli Futbol Takımı ve Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'u yayımladığı mesaj ile kutladı.

Şenol Güneş mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Spor Toto Süper Lig 2021 – 22 Ahmet Çalık Sezonu'nun bitimine 3 hafta kala oynanan müsabakalar sonrasında Trabzonspor, topladığı puanlarla şampiyonluğunu garantileyerek, haklı ve büyük bir başarının sahibi olmuştur.

Söz konusu başarının gerçekleşmesinde emeği geçen başta Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu olmak üzere yönetim kurulunu, takımın sevk ve idaresinden sorumlu Teknik Direktör Sayın Abdullah Avcı ile heyetini, sahada alın terleriyle emek veren futbolcuları, tüm personeli, kulüp çalışanlarını, taraftarları ve camiayı tebrik ediyor, ülkemizi uluslararası arenada da en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımı vurgulamak istiyorum.

Bu vesileyle tüm futbolseverlerin, Türk futbol ailesinin, milletimizin, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, sağlıklı, mutlu, huzurlu, fair play ve barış ruhu çerçevesinde nice bayramları birlikte yaşamayı temenni ediyorum."

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Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a kutlama mesajı
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