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Giriş Tarihi: 2.5.2022 21:17 Son Güncelleme: 2.5.2022 21:34

Son dakika: Galatasaray'da seçim tarihi resmen belli oldu!

Son dakika: Galatasaray’da seçim tarihi resmen belli oldu!

Son dakika haberi... Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak.

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 4 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Galatasaray'da seçim tarihi resmen belli oldu!
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