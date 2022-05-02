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Giriş Tarihi: 2.5.2022

Torrent’ten olay sözler

Torrent’ten olay sözler

Galatasaray’ın 20 yıl öncesini unutun. Kulüp durmuş... Geldiğimiz ilk gün analistler yoktu, kağıtlar etrafa saçılmıştı. Ortalık tamamen boştu”

Galatasaray Teknik Direktörü Domenet Torrent, Sivas yenilgisinin ardından açtı ağzını yumdu gözünü. "Düşüşte olan bir uçakla karşılaştık. Burnunu kaldırmaya çalıştık, biraz başarılı olduk" diyen İspanyol çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geldiğimiz ilk gün analistler yoktu, kağıtlar etrafa saçılmıştı. Ortalık tamamen boştu. Yangından mal kaçırır gibi bir ortamda 3 maça çıktık. Rakiplerle ilgili bilgileri kendimiz bulmaya çalıştık. Bilgisayarlar yok, kullandığımız programlar yok. Akademiden iki analist getirdik. 5-6 kilo vermiş oyuncular var. Benim kontratım var. G.Saray'ın 20 yıl öncesini unutun. Kulüp durmuş durumda. Bir aydır alınacak, satılacak hiçbir şey yapamıyoruz. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktörden bahsediyoruz. Bu durumdan sıkıldım. Önümüzdeki sezon için planlarımız vardı fakat hiçbirini gerçekleştiremiyoruz. Çünkü her gün farklı bir şey çıkıyor. Bu tarz çalışmaya alışık değiliz."

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Torrent’ten olay sözler
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