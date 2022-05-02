Torrent’ten olay sözler

“Galatasaray’ın 20 yıl öncesini unutun. Kulüp durmuş... Geldiğimiz ilk gün analistler yoktu, kağıtlar etrafa saçılmıştı. Ortalık tamamen boştu”
Galatasaray Teknik Direktörü Domenet Torrent, Sivas yenilgisinin ardından açtı ağzını yumdu gözünü. "Düşüşte olan bir uçakla karşılaştık. Burnunu kaldırmaya çalıştık, biraz başarılı olduk" diyen İspanyol çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geldiğimiz ilk gün analistler yoktu, kağıtlar etrafa saçılmıştı. Ortalık tamamen boştu. Yangından mal kaçırırgibi bir ortamda 3 maçaçıktık. Rakiplerle ilgili bilgileri kendimiz bulmaya çalıştık. Bilgisayarlar yok, kullandığımızprogramlar yok.Akademiden iki analist getirdik.5-6 kilo vermiş oyuncularvar. Benim kontratım var. G.Saray'ın 20 yıl öncesini unutun. Kulüp durmuş durumda. Bir aydır alınacak, satılacakhiçbir şey yapamıyoruz. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktörden bahsediyoruz. Bu durumdan sıkıldım. Önümüzdeki sezon için planlarımız vardı fakat hiçbirini gerçekleştiremiyoruz. Çünkü hergün farklı bir şey çıkıyor. Butarz çalışmaya alışık değiliz."