Torrent’ten olay sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Domenet Torrent, Sivas yenilgisinin ardından açtı ağzını yumdu gözünü. "Düşüşte olan bir uçakla karşılaştık. Burnunu kaldırmaya çalıştık, biraz başarılı olduk" diyen İspanyol çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geldiğimiz ilk gün analistler yoktu, kağıtlar etrafa saçılmıştı. Ortalık tamamen boştu.Rakiplerle ilgili bilgileri kendimiz bulmaya çalıştık.Benim kontratım var. G.Saray'ın 20 yıl öncesini unutun. Kulüp durmuş durumda.30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktörden bahsediyoruz. Bu durumdan sıkıldım. Önümüzdeki sezon için planlarımız vardı fakat hiçbirini gerçekleştiremiyoruz.