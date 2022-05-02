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Giriş Tarihi: 2.5.2022

Şampiyonu dünya gördü

TURGUT DOĞAN
Şampiyonu dünya gördü

New York’taki ünlü Times Square’de horon tepen Trabzonspor taraftarı, Hollanda’nın Utrecht kentinde ise polisleri zafer kutlamalarına ortak edip birlikte tezahürat yaptı

Trabzonspor'un tarihi zaferi sonrasında sadece Türkiye değil dünyanın dört bir yanındaki bordomavili taraftarlar sokaklara döküldü. Karadeniz ekibine gönül verenlerin yanı sıra diğer takım taraftarlarının da yurt dışındaki kutlamalara katılması dikkat çekti. Hollanda'nın Utrecht kentindeki sevinç gösterilerine müdahale etmek için gelen polisler de taraftarlarla birlikte kutlama yaparken, üçlü çektirip Trabzonspor'un zaferini tebrik etti. Almanya'da başta Berlin ve Köln olmak üzere neredeyse tüm şehirde kortejler yapılırken, caddeleri bordo-mavili bayraklar süsledi. New York'ta yaşayan Trabzonsporluların adresi ise Times Square oldu. Burada toplanan taraftarlar horon tepip tezahüratlar yaptı. Belçika'da Brüksel, İspanya'da Madrid, Avusturya'da Viyana, Fransa'da Paris ve İngiltere'de de Londra kutlamaların merkezi oldu.

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Şampiyonu dünya gördü
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