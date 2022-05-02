Şampiyonu dünya gördü

New York’taki ünlü Times Square’de horon tepen Trabzonspor taraftarı, Hollanda’nın Utrecht kentinde ise polisleri zafer kutlamalarına ortak edip birlikte tezahürat yaptı
Trabzonspor'un tarihi zaferi sonrasında sadece Türkiye değil dünyanın dört bir yanındaki bordomavili taraftarlar sokaklara döküldü. Karadeniz ekibine gönülverenlerin yanı sıra diğer takımtaraftarlarının da yurt dışındakikutlamalara katılması dikkatçekti. Hollanda'nın Utrecht kentindeki sevinç gösterilerine müdahale etmek için gelen polisler de taraftarlarla birlikte kutlama yaparken, üçlü çektirip Trabzonspor'un zaferini tebrik etti. Almanya'da başta Berlinve Köln olmak üzere neredeyse tüm şehirde kortejler yapılırken, caddeleri bordo-mavili bayraklar süsledi. New York'ta yaşayan Trabzonsporluların adresi ise Times Square oldu. Burada toplanan taraftarlar horon tepip tezahüratlar yaptı. Belçika'daBrüksel, İspanya'da Madrid,Avusturya'da Viyana, Fransa'daParis ve İngiltere'de de Londra kutlamaların merkezi oldu.