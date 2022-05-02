Şampiyonu dünya gördü

Trabzonspor'un tarihi zaferi sonrasında sadece Türkiye değil dünyanın dört bir yanındaki bordomavili taraftarlar sokaklara döküldü.Hollanda'nınsevinç gösterilerine müdahale etmek için gelen polisler de taraftarlarla birlikte kutlama yaparken, üçlü çektirip Trabzonspor'un zaferini tebrik etti.olmak üzere neredeyse tüm şehirde kortejler yapılırken, caddeleri bordo-mavili bayraklar süsledi.yaşayan Trabzonsporluların adresi ise Times Square oldu. Burada toplanan taraftarlar horon tepip tezahüratlar yaptı.kutlamaların merkezi oldu.