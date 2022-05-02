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Giriş Tarihi: 2.5.2022 19:46 Son Güncelleme: 2.5.2022 19:54

UEFA resmen açıkladı! Rus kulüpleri organizasyonlarda yer alamayacak...

UEFA resmen açıkladı! Rus kulüpleri organizasyonlarda yer alamayacak...

UEFA, Rus takımlarının gelecek sezon UEFA organizasyonlarına alınmayacağını ve Rusya'nın EURO 2028 veya EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için sunduğu teklifin uygun olmadığını açıkladı.

UEFA, gelecek sezonda Rus takımlarının akıbetinin ne olacağı konusundaki kararını açıkladı.

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Rus takımlarının UEFA turnuvalarında yer alamayacağı kesinleşti. Aynı zamanda ülkenin EURO 2028 ev sahipliği için Türkiye ve İngiltere'ye rakip olmasına da izin verilmedi.

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UEFA resmen açıkladı! Rus kulüpleri organizasyonlarda yer alamayacak...
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