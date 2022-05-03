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Giriş Tarihi: 3.5.2022 09:10

Fenerbahçe'de hepsi skorer

UĞUR ÇEM
Fenerbahçe’de hepsi skorer

Ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe, 18 farklı oyuncuyla ağları havalandırdı. Serdar Dursun 14 golüyle öne çıkan isim olurken onu Miha Zajc (9) ve kadro dışı kalan Mesut Özil (8) takip etti.

Süper Lig'de 67 golle fileleri en çok havalandıran takım olan F.Bahçe'de forma şansı bulan kaleciler hariç 27 oyuncunun 18'i skora katkı verdi. Bu alanda ligin en iyi ekibi olan Kanarya, %67 başarı sağladı.

En golcü futbolcu, Bundesliga 2'de Darmstadt'ta gol kralı olup gelen Serdar Dursun oldu. Milli futbolcu, 14 gole imza atarken, Süper Lig krallık yarışında da 15 golü olan El Kaabi (Hatayspor) ve Umut Bozok'u (Kasımpaşa) takip ediyor.

HEM SAVUNDULAR HEM ATTILAR
Serdar Dursun'u, kiralıktan geri dönen Miha Zajc (9) ile kadro dışı kalan Mesut Özil (8) takip ediyor. Rossi, 6 gol atarken sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma şansı bulamayan Valencia ise 5 kez katkı verdi.

Fenerbahçe'de gol yollarında dikkat çeken bir diğer detay ise defans oyuncularının verimliliği. Savunmacılar 9 kez ağları havalandırırken, ligin de Antalyaspor'dan (10) sonra en skorer ikinci takımı oldu. Sol beke evrilen Ferdi ve Novak 2 golle öne çıkarken, Osayi, Szalai, Kim, Serdar Aziz ve Nazım da 1'er kez ağları sarstı.

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Fenerbahçe'de hepsi skorer
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