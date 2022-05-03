Her an gidebilir

Sivas maçı sonrasında Domenec Torrent'in sözleri başkan Burak Elmas ve yönetimini kızdırdı... Katalan çalıştırıcının, "Geldiğimizde kulüp boştu. Yangından mal kaçırır gibi. G.Saray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kulüp durdu! Bu tarz çalışmaya alışkın değiliz" sözleri ile sert eleştirilerde bulunan Katalan çalıştırıcının sözleri sonrasında Başkan Elmas harekete geçti.bir görüşme yapacak ve tazminatsız ayrılığın yollarını arayacak. Eğer İspanyol hoca, bunu kabul ederse yeni yönetimin üzerindenalınacak. Kalan 3 haftadaki maçlarda ise 59 yaşındaki teknik adam takımın başında olmayacak.Galatasaray Başkanı Burak Elmas dün yönetim kurulunu acil toplantıya çağırdı ve bayram sonrası yapmayı planladığı açıklamayı erkene çekti. Zoom üzerinden yapılan toplantının ardındanEşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk dışında üçüncü adayın çıkıp çıkmayacağı merak konusu.Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Süper Lig oyuncularının tahmini transfer değerlerini paylaştı. 10 kişilik listede Galatasaray'dan tam 5 oyuncu yer alırken, Fenerbahçe'den 3, Trabzonspor'dan da 2 isim var. Sarı-kırmızılılardan Kerem Aktürkoğlu'na 20.3, Nelsson'a 14.1, Cicaldau'ya 13.8, Morutan'a 10.7, Berkan Kutlu'ya da 10.4 milyon Euro piyasa değeri biçildi. Bu verilere göre Aslan'ın 69.3 milyon Euro'luk bir satış potansiyeli var.