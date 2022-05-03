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Giriş Tarihi: 3.5.2022

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SUAT UMURHAN
Her an gidebilir

Sivas mağlubiyet ve ardından basın toplantısındaki sözler, Başkan Elmas’ı kızdırdı. Başkan, bir görüşme yapacağı Domenec Torrent ile ayrılığının haritasını çizecek. Hedef tazminat vermeden göndermek

Sivas maçı sonrasında Domenec Torrent'in sözleri başkan Burak Elmas ve yönetimini kızdırdı... Katalan çalıştırıcının, "Geldiğimizde kulüp boştu. Yangından mal kaçırır gibi. G.Saray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kulüp durdu! Bu tarz çalışmaya alışkın değiliz" sözleri ile sert eleştirilerde bulunan Katalan çalıştırıcının sözleri sonrasında Başkan Elmas harekete geçti. 59 yaşındaki teknik adam ile yolları ayırmak isteyen Elmas, bir görüşme yapacak ve tazminatsız ayrılığın yollarını arayacak. Eğer İspanyol hoca, bunu kabul ederse yeni yönetimin üzerinden 'Torrent yükü' alınacak. Kalan 3 haftadaki maçlarda ise 59 yaşındaki teknik adam takımın başında olmayacak.



SEÇİM TARİHİ 11 HAZİRAN
Galatasaray Başkanı Burak Elmas dün yönetim kurulunu acil toplantıya çağırdı ve bayram sonrası yapmayı planladığı açıklamayı erkene çekti. Zoom üzerinden yapılan toplantının ardından merakla beklenen seçim tarihi 11 Haziran olarak resmen duyuruldu. Elmas dün bu kararı almasaydı Denetim Kurulu yetkisini kullanarak seçime gidecekti ancak yönetimde mutabakat sağlandı. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk dışında üçüncü adayın çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

5 OYUNCU 69 MİLYON EURO!
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Süper Lig oyuncularının tahmini transfer değerlerini paylaştı. 10 kişilik listede Galatasaray'dan tam 5 oyuncu yer alırken, Fenerbahçe'den 3, Trabzonspor'dan da 2 isim var. Sarı-kırmızılılardan Kerem Aktürkoğlu'na 20.3, Nelsson'a 14.1, Cicaldau'ya 13.8, Morutan'a 10.7, Berkan Kutlu'ya da 10.4 milyon Euro piyasa değeri biçildi. Bu verilere göre Aslan'ın 69.3 milyon Euro'luk bir satış potansiyeli var.

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