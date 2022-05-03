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Giriş Tarihi: 3.5.2022

Kutlamada da şampiyon!

YUNUS EMRE SEL
Kutlamada da şampiyon!

Trabzonspor, dünyanın en büyük müzik festivali Tomorrowland’ı gölgede bıraktı. Bordo-mavili renklere gönül veren yüz binlerce kişinin şehir merkezinde telefon ışıklarını yakarak yaptığı şov, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Dünya bu manzarayı 'İnanılmaz' diye yorumladı

38 yıllık şampiyonluk hasreti son bulan Trabzonspor taraftarı, yaptıkları şovla dünyada ses getirdi. Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte sahaya atlayan seyirciler, dünyada en çok paylaşılan videolar arasında yer alsa da en fazla beğeni alan ve izleyenleri kendisine hayran bırakan kutlama şehir merkezinde yapıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan stantta sunucu Aslan Kar'ın organize ettiği gece yarısı kutlamalarında Belçika'nın Boom kentinde gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerinden biri olarak kabul edilen elektronik müzik festivali Tomorrowland gölgede bırakıldı.

'ORADA OLMAK İSTİYORUM'
Yüz binlerce kişinin hep birlikte telefonlarının ışığını açarak katıldığı kutlamalar sırasında yapılan gösteri sosyal medyada en çok paylaşılan görsel oldu. Birçok uluslararası medya organı da bu anın video ve görsellerini paylaşıp, "Trabzonspor taraftarlarının uzun süreli şampiyonluk hasreti bu inanılmaz kutlamalarla sona erdi" ifadelerine yer verdi. Öne çıkan bazı yorumlar ise şöyleydi: "Dünya'daki tartışmasız en iyi şampiyonluk kutlaması", "Bir dahaki sefere orada olmak istiyorum", "Tomorrowland dahi bu kadar güzel değil", "Kaç kere izledim bilmiyorum" ve "O an orada olmak için çok şeyi feda ederdim."

FIFA HAYRAN KALDI
Trabzonspor taraftarlarının coşkulu kutlamasına dünya futbolunun patronu da kayıtsız kalamadı. FIFA, sosyal medya hesabından görsel şölenin videosunu paylaşarak "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda…" notunu düşerken kupa ve Türkiye bayrağı emojilerini koydu.

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