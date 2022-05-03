Kutlamada da şampiyon!

Trabzonspor, dünyanın en büyük müzik festivali Tomorrowland’ı gölgede bıraktı. Bordo-mavili renklere gönül veren yüz binlerce kişinin şehir merkezinde telefon ışıklarını yakarak yaptığı şov, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Dünya bu manzarayı 'İnanılmaz' diye yorumladı
38 yıllık şampiyonluk hasreti son bulan Trabzonspor taraftarı, yaptıkları şovla dünyada ses getirdi. Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte sahaya atlayan seyirciler, dünyada en çok paylaşılan videolar arasında yer alsa da en fazla beğeni alan veizleyenleri kendisine hayran bırakankutlama şehir merkezinde yapıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan stantta sunucu Aslan Kar'ın organize ettiği gece yarısı kutlamalarında Belçika'nınBoom kentinde gerçekleştirilen veAvrupa'nın en büyük müzik etkinliklerindenbiri olarak kabul edilenelektronik müzik festivaliTomorrowland gölgede bırakıldı.
'ORADA OLMAK İSTİYORUM'
Yüz binlerce kişinin hep birlikte telefonlarının ışığını açarak katıldığı kutlamalar sırasında yapılan gösteri sosyal medyada en çok paylaşılan görsel oldu. Birçok uluslararası medya organı da bu anın video ve görsellerini paylaşıp, "Trabzonspor taraftarlarınınuzun süreli şampiyonluk hasretibu inanılmaz kutlamalarla sona erdi" ifadelerine yer verdi. Öne çıkan bazı yorumlar ise şöyleydi: "Dünya'dakitartışmasız en iyi şampiyonluk kutlaması", "Bir dahaki sefere orada olmak istiyorum", "Tomorrowland dahibu kadar güzel değil", "Kaç kere izledim bilmiyorum" ve "O an orada olmakiçin çok şeyi feda ederdim."
FIFA HAYRAN KALDI
Trabzonspor taraftarlarının coşkulu kutlamasına dünya futbolunun patronu da kayıtsız kalamadı. FIFA, sosyal medya hesabından görsel şölenin videosunu paylaşarak "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda…" notunu düşerken kupa ve Türkiye bayrağı emojilerini koydu.