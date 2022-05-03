Kutlamada da şampiyon!

38 yıllık şampiyonluk hasreti son bulan Trabzonspor taraftarı, yaptıkları şovla dünyada ses getirdi. Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte sahaya atlayan seyirciler, dünyada en çok paylaşılan videolar arasında yer alsa daTrabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan stantta sunucu Aslan Kar'ın organize ettiği gece yarısı kutlamalarındagölgede bırakıldı.Yüz binlerce kişinin hep birlikte telefonlarının ışığını açarak katıldığı kutlamalar sırasında yapılan gösteri sosyal medyada en çok paylaşılan görsel oldu. Birçok uluslararası medya organı da bu anın video ve görsellerini paylaşıp,ifadelerine yer verdi. Öne çıkan bazı yorumlar ise şöyleydi:, "Bir dahaki sefere orada olmak istiyorum","Kaç kere izledim bilmiyorum" veTrabzonspor taraftarlarının coşkulu kutlamasına dünya futbolunun patronu da kayıtsız kalamadı. FIFA, sosyal medya hesabından görsel şölenin videosunu paylaşarak "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda…" notunu düşerken kupa ve Türkiye bayrağı emojilerini koydu.