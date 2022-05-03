N’Koudou’ya Katar motivasyonu

Beşiktaş'ın Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ettiği maçta 72. dakikada oyuna giren ve önce takımına 2-2'lik beraberliği getiren, sonra da kendi yaptırdığı penaltıyı gole çevirerek 3-2'lik galibiyetin mimarı olanSiyah-beyazlı futbolcunun bu müthiş performansının perde arkasında ise geçen hafta kariyeri ile ilgili aldığı önemli bir karar yatıyor. 27 yaşındaki N'Koudou,Geçtiğimiz günlerde Kamerun basını, N'Koudou'nun Kamerun Milli Takımı'na katılabileceği haberlerini sayfalarına taşımıştı. Kamerun teknik ekibinin de 27 yaşındaki oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve N'Koudou'nun artık tercihini Afrika ülkesinden yana kullanacağı belirtildi.Kasım ayında Katar'da başlayacak Dünya Kupası'na kadar da bu motivasyonu sürdürmesi halinde Beşiktaş'a çok şey katacağını gösterdi.