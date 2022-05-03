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Giriş Tarihi: 3.5.2022

N’Koudou’ya Katar motivasyonu

OGÜN ŞAHİNOĞLU
N’Koudou’ya Katar motivasyonu

Kamerun ile Dünya Kupası’nda boy gösterme kararı performansına da olumlu yansıdı. Fransa’dan beklediği teklifi bir türlü alamayan 27 yaşındaki yıldız, geçen hafta son kararını verip Kamerun’u seçti. Bu tercih sonrası çıktığı ilk maçta Kayserispor’a patladı ve Beşiktaş’a galibiyeti getiren isim oldu

Beşiktaş'ın Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ettiği maçta 72. dakikada oyuna giren ve önce takımına 2-2'lik beraberliği getiren, sonra da kendi yaptırdığı penaltıyı gole çevirerek 3-2'lik galibiyetin mimarı olan Kevin N'Koudou, 6 dakikada karşılaşmanın kaderini değiştirmişti. Siyah-beyazlı futbolcunun bu müthiş performansının perde arkasında ise geçen hafta kariyeri ile ilgili aldığı önemli bir karar yatıyor. 27 yaşındaki N'Koudou, Fransa Milli Takımı'ndan beklediği teklifi alamayınca sonunda gözünü Kamerun'a çevirdi.

KASIM AYINA KADAR DURMAK YOK
Geçtiğimiz günlerde Kamerun basını, N'Koudou'nun Kamerun Milli Takımı'na katılabileceği haberlerini sayfalarına taşımıştı. Kamerun teknik ekibinin de 27 yaşındaki oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve N'Koudou'nun artık tercihini Afrika ülkesinden yana kullanacağı belirtildi. Beklenmedik bir anda ayağına Dünya Kupası şansı gelen N'Koudou, bunun morali ile çıktığı Kayserispor maçında da Beşiktaş'ı sırtlayan isim oldu. Kasım ayında Katar'da başlayacak Dünya Kupası'na kadar da bu motivasyonu sürdürmesi halinde Beşiktaş'a çok şey katacağını gösterdi.

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N’Koudou’ya Katar motivasyonu
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