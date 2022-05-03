Türk hocalar ambargo koydu

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un ligin bitimine 3 hafta kala zaferini ilan etmesiyle Türk futbolunda yerli teknik direktörlerle şampiyonluk geleneği sürdü. Türk hocalar, Süper Lig'de son 15 sezonda yabancı meslektaşlarına gün yüzü göstermedi. En son 2006-2007 sezonundaFenerbahçe'nin başında Brezilyalıteknik adam Arthur Zico şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor. Terim'in ardından en fazla şampiyonluk kazanan ikinci isim ise 4 kezile Trabzonspor'un efsane ismi AhmetSuat Özyazıcı.