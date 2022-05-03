UEFA’dan Ruslar’a men

Avrupa futbolunun patronu UEFA, gelecek sezonda Rus takımlarının akıbetinin ne olacağı konusunda son kararını verdi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin imzalı yapılan resmi açıklamada, Rusya Ligi'nden hiçbir ekibin UEFA turnuvalarında yer almayacağını duyurdu. Öte yandan Rusya'nın EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için yaptığı teklif de uygun bulunmadı.Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından bu ülkenin bütün spor takımları bu sezon uluslararası turnuvalardan men edilmişti.