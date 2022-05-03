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Giriş Tarihi: 3.5.2022

UEFA’dan Ruslar’a men

UEFA’dan Ruslar’a men
Avrupa futbolunun patronu UEFA, gelecek sezonda Rus takımlarının akıbetinin ne olacağı konusunda son kararını verdi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin imzalı yapılan resmi açıklamada, Rusya Ligi'nden hiçbir ekibin UEFA turnuvalarında yer almayacağını duyurdu. Öte yandan Rusya'nın EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için yaptığı teklif de uygun bulunmadı. Böylece Ruslar'ın EURO 2028 ev sahipliği için Türkiye ve İngiltere'ye rakip olmasına da izin verilmedi. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından bu ülkenin bütün spor takımları bu sezon uluslararası turnuvalardan men edilmişti.

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UEFA’dan Ruslar’a men
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