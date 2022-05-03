Ümraniye’ye stat müjdesi

Süper Lig’in yeni ekibi, gelecek sezona yeni stadında girecek. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 10 bin kişilik bir stat yapacaklarının müjdesini verdi
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor'da büyük sevinç yaşanırken, maçlarını 2 bin 500 kişilik bir statta oynayan kırmızı- beyazlılara güzel bir haber geldi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Görüyorsunuz bize bir stat vealtyapı lazım. İnşallah SayınCumhurbaşkanımızın destekleriyle,direktifleriyle, burayaçok güzel, 10 bin kişilik birstat yapacağız. 6-7 tane sahayapıp altyapılarımızı güçlendireceğiz.Spor köyümüzle birlikteÜmraniye bir başka olacakinşallah. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
HER ŞEY 1993'TE BAŞLADI
Bereket Sigorta Ümraniyespor'un hikâyesi eşine az rastlanır türden. 1993 yılında Hekimbaşı Çöplüğü'nde meydana gelen patlama sonrasında alan, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1995'te rehabilite ettirilerek Ümraniyespor tesislerinin temelleri atıldı. Yeni bir tesisle yoluna devam eden Ümraniyespor, 2011'de Bölgesel Amatör'de şampiyon olarak 3. Lig'e yükseldi, 5 senede üç lig birden atlayarak 2016-17'de Spor Toto 1. Lig'e çıkan kırmızıbeyazlılar bu sezon da Süper Lig biletini aldı.