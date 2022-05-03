Ümraniye’ye stat müjdesi

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor'da büyük sevinç yaşanırken, maçlarını 2 bin 500 kişilik bir statta oynayan kırmızı- beyazlılara güzel bir haber geldi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım,şeklinde konuştu.Bereket Sigorta Ümraniyespor'un hikâyesi eşine az rastlanır türden. 1993 yılında Hekimbaşı Çöplüğü'nde meydana gelen patlama sonrasında alan, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1995'te rehabilite ettirilerek Ümraniyespor tesislerinin temelleri atıldı. Yeni bir tesisle yoluna devam eden Ümraniyespor, 2011'de Bölgesel Amatör'de şampiyon olarak 3. Lig'e yükseldi, 5 senede üç lig birden atlayarak 2016-17'de Spor Toto 1. Lig'e çıkan kırmızıbeyazlılar bu sezon da Süper Lig biletini aldı.