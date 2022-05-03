Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ümraniye’ye stat müjdesi
Giriş Tarihi: 3.5.2022

Ümraniye’ye stat müjdesi

Ümraniye’ye stat müjdesi

Süper Lig’in yeni ekibi, gelecek sezona yeni stadında girecek. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 10 bin kişilik bir stat yapacaklarının müjdesini verdi

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor'da büyük sevinç yaşanırken, maçlarını 2 bin 500 kişilik bir statta oynayan kırmızı- beyazlılara güzel bir haber geldi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Görüyorsunuz bize bir stat ve altyapı lazım. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, direktifleriyle, buraya çok güzel, 10 bin kişilik bir stat yapacağız. 6-7 tane saha yapıp altyapılarımızı güçlendireceğiz. Spor köyümüzle birlikte Ümraniye bir başka olacak inşallah. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

HER ŞEY 1993'TE BAŞLADI
Bereket Sigorta Ümraniyespor'un hikâyesi eşine az rastlanır türden. 1993 yılında Hekimbaşı Çöplüğü'nde meydana gelen patlama sonrasında alan, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1995'te rehabilite ettirilerek Ümraniyespor tesislerinin temelleri atıldı. Yeni bir tesisle yoluna devam eden Ümraniyespor, 2011'de Bölgesel Amatör'de şampiyon olarak 3. Lig'e yükseldi, 5 senede üç lig birden atlayarak 2016-17'de Spor Toto 1. Lig'e çıkan kırmızıbeyazlılar bu sezon da Süper Lig biletini aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB'deki yasak aşk skandalında yeni gelişme! Eşinin kendisini amiri ile aldattığını ispat etmişti
Bombanın pimini çekti! 6’lı masayı çökerten itiraf
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İmamoğlu'nun paylaşımına tepki: Demek ki benim evladıma üzülmedi
Burak Sergen yaşadıklarını anlattı: Entübe oldum, aldatıldım... O dönemi yaşanmamış sayıyorum!
Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret 2022 ve 1 Mayıs için dikkat çeken açıklama!
Alman polisinden orantısız güç! Sokak ortasında vatandaşı döve döve öldürdüler
Son dakika: Bakan Akar Şoygu ile görüştü! Sivillerin tahliyesinde 'aciliyet' vurgusu!
Günaha girersiniz
Sivas'ta korkunç kaza! Otomobilin çarptığı çocuk feci şekilde can verdi
Son dakika: Başkan Erdoğan, liderlerle bayramlaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümraniye’ye stat müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA