Yıkıla yıkıla!

Karadeniz fırtınasının ligi kasıp kavuracağı daha ilk maçta belli olmuştu. Zorlu maratona bordo-mavililer, Malatya'da başladı.galibiyeti Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Hamsik ve Djaniny'nin golleri getirdi. 2. haftada konuk Sivas'tı. Bakasetas ve Nwakaeme'nin golleri ilemaçı sonrası rota 44 yıl sonra lige dönen komşu Giresun oldu. Bordo-mavililer, bu mücadelede çok zorlansa da Nwakaeme'nin maçın hemen başında attığı golle sahadangalip ayrıldı. 3'te 3 yapan Trabzonspor'un ilk ciddi sınavı da Galatasaray ile oldu.geriye düşen bordo-mavilerde Avcı,Avcı'nınsözü ise Trabzonspor'un sezon boyu vereceği mücadelenin sonuç odaklı olacağının ilk sinyaliydi. 5. haftada, Kasımpaşa'yı Bakasetas'ın golüyle deviren Trabzonspor 13 puanla bir anda Beşiktaş ile zirvenin ortağı oldu.6 ve 7. haftalar istenildiği gibi geçmedi. Bordo-mavililer, Cornelius ile 1-0 öne geçtiği Konya maçında rakibin kendi kalesine attığı golle 2-2'ye razı oldu. Hemen ardından Alanyaspor maçı da Cornelius'un attığı golle beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, oynadığı son 4 maçta sadece bir galibiyet alıp, 6 puan kaybı yaşamıştı. Hakemlerin tartışıldığı haftada Avcı'nın "Herkes itiraz ediyor. Sahanın içinde kalmak istiyorum. Her şeye konuşuluyor. O zaman nasıl oyun oynanacak? Hep mi kavga, hep mi tartışma?" sözleri damga vurdu. Bu beraberlikler sonucunda, Beşiktaş'ın da puan kayıpları almasıyla liderlik koltuğu Fenerbahçe'nin eline geçmişti. Ancak Trabzonspor 8. haftada deplasmanda aldığı 2-1'lik Kayserispor galibiyetiyle artık yeniden yarışın en iddialı adaylarından birisiydi. Trabzonspor'u bu maçta da ayağa kaldıran, attığı iki golle Bakasetas olmuştu.9. haftadaki F.Bahçe maçı ile şampiyonluk hikâyesi de resmen başladı. Bordo-mavililer, Trabzon'a lider gelen sarı-lacivertliler karşısında 1-0 geriye düşünce taraftarlarda bir anlık karamsarlık oluştu. Ancak ilk 8 haftada 5 gol, 3 asistle takımını sırtlayan isimlerden Bakasetas sahneye çıktı.Fırtına, 3-1 kazanıp liderliği de ele geçirdi ve bu karşılaşmadan sonra bir daha zirveden inmedi.F.Bahçegalibiyeti sonrası Trabzonspor ile şampiyonluk kelimesi birlikte anılmaya başlandı. Maça,ile özdeşleşen kasketi takarak çıkan Abdullah Avcı, efsanenin geri döndüğünün sinyallerini verdi. Avcı'nın ağzından ilk kez şampiyonluk kelimesi çıkarkendedi.