Yıkıla yıkıla!

Trabzonspor’u şampiyonluğa götüren uzun yol çok önemli mihenk taşlarıyla döşeli. Ligde yeni sezona flaş transferleriyle bomba gibi başlayan bordo-mavililer, yaşanan sakatlıklara ve üst üste gelen puan kayıplarına rağmen birlik oldu, hepsinin üstesinden geldi. Abdullah Avcı yönetiminde 9. haftada liderliği alan Fırtına, daha sonra hiç bırakmadı. Kötü yorumlara kulak asmadı, hep saha içinde kalıp, kasketin hakkını verdi. Unutulmayacak bir öyküye imza attı
Karadeniz fırtınasının ligi kasıp kavuracağı daha ilk maçta belli olmuştu. Zorlu maratona bordo-mavililer, Malatya'da başladı. 5-1'lik galibiyeti Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Hamsik ve Djaniny'nin golleri getirdi. 2. haftada konuk Sivas'tı. Bakasetas ve Nwakaeme'nin golleri ile 2-1 kazanılan Sivas maçı sonrası rota 44 yıl sonra lige dönen komşu Giresun oldu. Bordo-mavililer, bu mücadelede çok zorlansa da Nwakaeme'nin maçın hemen başında attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. 3'te 3 yapan Trabzonspor'un ilk ciddi sınavı da Galatasaray ile oldu. 2-0 geriye düşen bordo-mavilerde Avcı, 37.dakikada Abdülkadir Ömürve İsmail'i kenara alarak YusufSarı ve Trondsen'i sahaya sürdü.2-2'lik skorla ilk puan kaybıda yaşandı. Avcı'nın "Oyundanmemnunum ama skordan değilim" sözü ise Trabzonspor'un sezon boyu vereceği mücadelenin sonuç odaklı olacağının ilk sinyaliydi. 5. haftada, Kasımpaşa'yı Bakasetas'ın golüyle deviren Trabzonspor 13 puanla bir anda Beşiktaş ile zirvenin ortağı oldu.
DURAKLAMA DEVRİ
6 ve 7. haftalar istenildiği gibi geçmedi. Bordo-mavililer, Cornelius ile 1-0 öne geçtiği Konya maçında rakibin kendi kalesine attığı golle 2-2'ye razı oldu. Hemen ardından Alanyaspor maçı da Cornelius'un attığı golle beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, oynadığı son 4 maçta sadece bir galibiyet alıp, 6 puan kaybı yaşamıştı. Hakemlerin tartışıldığı haftada Avcı'nın "Herkes itiraz ediyor. Sahanın içinde kalmak istiyorum. Her şeye konuşuluyor. O zaman nasıl oyun oynanacak? Hep mi kavga, hep mi tartışma?" sözleri damga vurdu. Bu beraberlikler sonucunda, Beşiktaş'ın da puan kayıpları almasıyla liderlik koltuğu Fenerbahçe'nin eline geçmişti. Ancak Trabzonspor 8. haftada deplasmanda aldığı 2-1'lik Kayserispor galibiyetiyle artık yeniden yarışın en iddialı adaylarından birisiydi. Trabzonspor'u bu maçta da ayağa kaldıran, attığı iki golle Bakasetas olmuştu.
HİKÂYE F.BAHÇE MAÇI İLE BAŞLADI
9. haftadaki F.Bahçe maçı ile şampiyonluk hikâyesi de resmen başladı. Bordo-mavililer, Trabzon'a lider gelen sarı-lacivertliler karşısında 1-0 geriye düşünce taraftarlarda bir anlık karamsarlık oluştu. Ancak ilk 8 haftada 5 gol, 3 asistle takımını sırtlayan isimlerden Bakasetas sahneye çıktı. Yunan oyuncubiri penaltıdan attığı 2 golletakımını öne geçirirken maçtakison sözü Yusuf Sarı söyledi. Fırtına, 3-1 kazanıp liderliği de ele geçirdi ve bu karşılaşmadan sonra bir daha zirveden inmedi.
KASKETLİLER GERİ DÖNDÜ!
F.Bahçegalibiyeti sonrası Trabzonspor ile şampiyonluk kelimesi birlikte anılmaya başlandı. Maça, Ahmet Suat Özyazıcı ve ÖzkanSümer ile özdeşleşen kasketi takarak çıkan Abdullah Avcı, efsanenin geri döndüğünün sinyallerini verdi. Avcı'nın ağzından ilk kez şampiyonluk kelimesi çıkarken "Şampiyonlukyolunda giderken böyle maçlar süreci hızlandıracak" dedi.