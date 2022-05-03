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Giriş Tarihi: 3.5.2022

Zemin alarmı!

YUNUS EMRE SEL
Zemin alarmı!

Antalyaspor maçı sonrası taraftarlar sahaya inince zemin büyük hasar gördü. TFF statta inceleme yapacak. Sıkıntılı bulunursa maç başka bir şehre alınacak

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçının ardından tribünde yer alan 41 bin 461 taraftarın neredeyse tamamı sahaya inip şampiyonluğu kutlamıştı. Bu da zeminde büyük tahribat meydana getirdi. Hasarın onarılması için çalışmalara başlandı. Futbol Federasyonu yetkililerinin de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde inceleme yapacağı, zeminin yetişmeme ihtimalinin ortaya çıkması durumunda kurallar gereği, Altay maçının en yakın şehirlerden birinde oynanmasını önereceği ifade edildi. Kulübün, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde İstanbul'u talep edeceği öğrenildi. Böylece kutlama coşkusu İstanbul'daki taraftarlarla da yaşanmış olacak.

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Zemin alarmı!
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